Înainte de a fi cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a avut o relație timp de un an cu Cove. Cei doi s-au înțeles foarte bine, însă actrița a decis să se despartă de acesta în momentul în care Alexandru a devenit un bărbat liber. Ea a așteptat ca actorul să se despartă de fosta parteneră pentru a putea fi împreună. Idila dintre Ioana și Cove s-a întâmplat la începutul anilor 2000, iar ea a fost cea care a pus punct poveștii de dragoste.

„Cove a apărut pentru că eu i-am zis lui Alexandru: «Ok, eu mi-am făcut curat, dar fă-ți și tu curat». Și el nu-și făcea curat. Când a zis că e liber i-am zis lui Cove, gata.

Mi-am făcut bagajele și am plecat acasă. Cove m-a ajutat foarte mult, că mi-a renovat apartamentul (în care s-a mutat Papadopol) în perioada aia”, a declarat Ioana Ginghină în podcast-ul „Acasă la Măruță”. Actrița și fostul coleg al Adelei Popescu de la „Vorbește lumea” s-au despărțit în anul 2006.

„Era colegul meu de la teatru. (…) Relația a fost un an de zile. I-am zis că nu merge, nu știu ce. Nu stăteam în aceeași casă, dar na, mai aveam câteva lucruri pe la el”, a mai spus actrița.

Cum a aflat Ioana Ginghină că Alexandru Papadopol are altă iubită

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în vara anului 2019, iar la scurt timp s-a aflat că actorul are o altă iubită. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, actrița a povestit cum a aflat că fostul ei soț are o relație cu Adriana Titieni.

„Noi am fost într-o vacanță, iar Alexandru a fost foarte morocănos. Am zis, măi, eram în vacanță, totuși, ceva e în neregulă. Și atunci mi-a zis el că nu mai este fericit”. „Și tu cum ți-ai dat seama că el are ceva cu Adriana? (n.r. – actrița Adriana Titieni)”, a întrebat Cătălin Măruță. „Păi, am văzut o poză la ea, îmbrăcată cu ceva de la el. Alexandru nu e un om galant, ca să ne înțelegem. Adică nu e omul care cum vede o fată înfrigurată îi dă haina”, a povestit Ioana.

