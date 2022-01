Ioana Ginghină și Cristi Pitulice se căsătoresc, după ce doi dintre prietenii lor le-au cerut să le fie nași. „Nu vrem o nuntă mare”

„Nu e o surpriză. Este o prietenă de-a mea.(…) A fost drăguț că ne-au cerut să le fim nași, nu ne ceruseră oficial, eu vorbisem doar cu ea ca prietenă.(…)

Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a declarat Ioana Ginghină, pentru un post de televiziune, citat de Wowbiz.

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost cererea în căsătorie și am zis că „DA”, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial.(…) Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie”, a adăugat actrița.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Descoperire nebună! Un fermier columbian a dat peste cîteva containere îngropate de Pablo Escobar! Ce era în ele

Playtech.ro Iulia Vântur, UMILITĂ la aniversarea lui Salman Khan. Toată presa din India a scris despre ea VIDEO

Observatornews.ro ”Avea tot ce îşi dorea!”. Vecinii Sabinei, polițista care s-a împușcat de ziua ei, spun că tânăra și soțul ei aveau o relație liniștită

HOROSCOP Horoscop 2 ianuarie 2022. Peștii nu pot controla mare lucru din tot ceea ce ar putea să îi supere, în afară de reacția lor

Știrileprotv.ro O femeie s-a împrietenit cu criminalul care i-a torturat și ucis mama. Ce a urmat este, însă, absolut neașteptat. VIDEO

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat