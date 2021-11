Actrița și-a dorit ca de ziua ei să meargă în Dubai, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza programului încărcat pe care îl avea. Ioana Ginghină a plecat în Emiratele Arabe Unite la o lună de la ziua sa de naștere și s-a simțit extraordinar în zilele petrecute acolo.

Vedeta a plecat singură în vacață, mai exact fără viitorul ei soț și fără fiica sa. Ioana Ginghină a fost în Dubai alături de câteva prietene, unde au vizitat tot ce au putut în timpul destul de scurt pe care l-au avut la dispoziție.

„Fiecare dintre noi avem un wishlist, iar Dubai se afla pe lista mea de dorințe, însă fiind foarte prinsă cu filmările serialului «Adela», dar și cu numeroase proiecte în perioada lui septembrie, nu am putut călători exact pe 21 septembrie, de ziua mea, ci abia acum, la o lună distanță”, a scris Ioana Ginghină pe blogul său.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Ce a vizitat Ioana Ginghină în Dubai

Actrița a vizitat Expo 2020 Dubai și și-ar fi dorit ca și fiica sa să-i fie alături acolo. „Aici a fost primul loc unde mi-ar fi plăcut să fie și Ruxandra cu mine, pentru că toate țările în care am fost aveau în prezentarea lor și planurile pentru viitor, planuri care pe mine mă cam depășeau, dar care cu siguranță ei i-ar fi plăcut. Nu am reușit să văd foarte multe. Este o zonă imensă. Însă am fost fascinată de cum a fost organizat totul. Astfel că am preferat să petrec timp în incinta anumitor pavilioane precum România, Serbia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Womans Pavilion”, mai spune vedeta.

Experiența pe care nu o poate uita prea curând este în deșert, acolo unde Ioana Ginghină a făcut câteva fotografii spectaculoase. Vedeta a fost și la cumpărături, la mall, dar a vizitat și Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

Citeşte şi:

Anca Serea și Adi Sînă s-au mutat din nou. Imagini din vila de 500.000 de euro

Viața plină de lux și agitație a Anamariei Prodan în Dubai. De ce a plecat din România în plin divorț de Reghecampf

Mirela Vaida a fost cerută în căsătorie pentru a doua oară: „Am spus DA”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Pentru cine a cumpărat Gică Hagi un apartament, în mare secret. Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pe ascuns, abia acum s-a aflat

Observatornews.ro Izabela, o fetiță din Cluj Napoca, dată dispărută de familie. Copila a plecat de acasă și nu s-a mai întors

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2021. Scorpionii refuză să asimileze o lecție de viață primită de curând, completare la una mai veche

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport ŞOC!!! A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!