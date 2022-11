De ani buni, Ioana Maria Moldovan aduce știrile serii la Prima TV. Deși își iubește foarte mult meseria, prezentatoarea a fost nevoită să facă mai multe sacrificii. Vedeta are foarte multe amintiri legate de locul de muncă, mai ales că face parte din echipa Prima TV de 8 ani.

„Anul acesta am împlinit opt ani de când sunt în echipa Prima și șase ani de când seară de seară, de luni până joi, de la ora 23:00, prezint sinteza știrilor zilei. Mulți, puțini?! Pentru mine sunt ani importanți din viața mea.

Lucrez de la 20 de ani în televiziune, anul acesta am împlinit chiar 20 de ani de când sunt în câmpul muncii, iar Prima este a treia familie media din care fac parte. Am trăit și trăiesc aici multe povești alături de oameni minunați cu care am făcut mereu echipă… echipă care este esențială în televiziune. Ne-am contrazis constructiv, am râs și am plâns, ne-am implicat în fiecare știre, am trecut prin multe împreună, dar mereu am rămas o echipă.

Am tolba plină de amintiri… închid ochii și multe dintre ele le retrăiesc. Focus 23 pentru mine este un proiect de suflet, drag mie, iar echipa… sunt mândră că fac parte din ea. Din echipă fac parte și telespectatorii, cărora le mulțumesc că după 20 de ani încă mă primesc în casele lor”, a povestit prezentatoarea pentru Fanatik.

„Din șapte seri, patru nu sunt mamă pentru că am serviciu de noapte”

Ioana Maria Moldovan recunoaște că îi este foarte greu ca mamă să lucreze în tura de seară, însă are mare noroc cu soțul ei, care este foarte înțelegător.

„Ca mamă este greu. Din șapte seri, patru nu sunt mamă pentru că am serviciu de noapte, vorba lui Andrei. Dar minunea are noroc de un tată minunat care-i face serile de poveste”, a declarat prezentatoarea.

Cu o carieră de peste 20 de ani în televiziune, Ioana Maria Moldovan nu are de gând să renunțe prea curând la meseria sa. Vedeta mai are și alte proiecte, dar televiziunea este pe primul loc pentru ea.

„20 de ani în televiziune și nu am obosit! Televiziunea rămâne pe locul întâi, chiar dacă în paralel am și alte proiecte tot în sfera comunicării”, a spus vedeta de la Prima TV.

