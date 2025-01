„Ne-am cumpărat casă în Otopeni. E așa cum ne-am dorit noi, una spațioasă, cu patru dormitoare, living. Are curte, dar nu prea mare. Am achiziționat-o acum câteva luni, ne-a plăcut amândurora. Casa lui Ilie era la vânzare încă de când ne-am cunoscut noi. Știam că nu puteam rămâne prea mult acolo. Am vrut să o cumpăr pe cea în care am stat cu chirie, tot în Otopeni, dar lui Ilie nu-i plăcea, așa că în final am găsit ceva pe placul nostru”, a spus Ioana Năstase pentru Fanatik.

De asemenea, planul celor doi este acela de a cumpăra un teren lângă o mănăstire din Piatra Neamț, pentru a-și ridica acolo o casă.

„Caut de ceva vreme să ne luăm teren în Piatra Neamț, lângă mănăstire. De acolo e tatăl meu. Chiar am găsit ceva, urmează să achiziționăm. Bunicii stăteau la 8 kilometri distanță. Mergeam la ei, bunica era cu biserica și mă lua cu ea”, a completat partenera de viață a lui Ilie Năstase.

Ce spune despre căsnicia cu Ilie Năstase

Ioana Năstase a renunțat la ideea de a divorța, în ciuda neînțelegerilor pe care le are cu Ilie Năstase „Sunt un om echilibrat și-l las în pace să vorbească. Ușor nu e să trăiești cu Ilie. Dar trebuie să fii o persoană puternică. Eu încerc, mă odihnesc, mănânc cât mai sănătos să-mi iau energia. Eu în general nu am răbufnit, am încercat mereu să aplanez. Nu am fost un om certăreț.

Da, Ilie e foarte gelos. L-am lăsat în pace de fiecare dată, să facă ce vrea el. Îi sunt alături așa cum e. Mai pleacă, mai vine, așa e felul lui de a fi. În anumite momente nu știu cum să reacționez, dar îmi iau eu așa o mică pauză. Eu nu am cunoscut niciodată acest sentiment de gelozie și nu-l înțeleg. Sentimentul de respect e altceva.

Mă consider o femeie cu capul pe umeri. Sunt convinsă că aș reacționa elegant ca un om normal, din toate punctele de vedere, dacă m-ar înșela.

În ultimul an, nu s-a pus niciodată problema divorțului, am trecut peste etapa asta”, a completat aceasta.

