Actorul Ionuț Antonie a murit, dar nu are cine să-l înmormânteze. Ioana Ginghină îi caută familia

Actorul Ionuț Antonie, fost coleg al Teatrului Ion Creangă, a murit săptămâna trecută, însă până în prezent familia sau aparținătorii săi nu au fost identificați. Colegii de breaslă încearcă acum să afle dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate.

Actorul Ionuț Antonie, care a făcut parte din echipa Teatrului Ion Creangă, a murit vineri. La câteva zile de la deces, autoritățile nu au identificat însă membri ai familiei sau persoane care să poată fi considerate aparținători.

În aceste condiții, există riscul ca actorul să fie înmormântat prin procedura destinată persoanelor fără aparținători, la Cimitirul Străulești 2. Situația a determinat-o pe actrița Ioana Ginghină să lanseze un apel public prin care încearcă să afle dacă Ionuț Antonie mai are rude sau persoane apropiate care pot fi contactate.

Apelul făcut de Ioana Ginghină

Actrița a transmis un mesaj în care le cere atât instituțiilor, cât și colegilor din lumea teatrului și celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie să ajute la identificarea familiei sale.

„UN APEL URGENT PENTRU COLEGUL NOSTRU, ACTORUL IONUȚ ANTONIE

Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri.

Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa. Fac un apel către Primăria Municipiului Bucureşti, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și către toți cei care l-au cunoscut pe Ionuț: vă rog să ne ajutați să aflăm dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate și să găsim soluția legală prin care colegul nostru să poată avea o înmormântare demnă.

Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată.

Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent”.

Colegii cer distribuirea apelului

În continuarea mesajului, Ioana Ginghină le cere actorilor, oamenilor de teatru și celor care îl cunosc pe Ionuț Antonie să distribuie apelul, în speranța că informația va ajunge la cineva care poate oferi detalii despre familia actorului.

„Iar colegilor actori, oamenilor de teatru și celor care mă urmăresc le cer un singur lucru: DISTRIBUIȚI.

Poate că undeva, la capătul unei distribuiri, se află omul care îi cunoaște familia. Ionuț a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public. Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se încheie mesajul actriței.

Apelul este adresat inclusiv celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie de-a lungul carierei sale sau care ar putea avea informații despre rudele acestuia. Colegii încearcă astfel să afle, înainte de înmormântare, dacă există persoane apropiate care pot fi contactate.

Ionuț Antonie a murit pe 18 septembrie

Ionuț Antonie a murit

„Cu durere și profundă tristețe, anunțăm plecarea prematură dintre noi a actorului Ionuț Antonie. Scena Teatrului Ion Creangă pierde astăzi un artist, iar noi, un coleg și un prieten drag.

Ne vom aminti de el pentru talentul său, pentru dăruirea cu care a slujit teatrul și, mai ales, pentru omul care a fost dincolo de scenă. Suntem alături de familie în aceste clipe atât de greu de exprimat în cuvinte.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Teatrul Ion Creangă.

Cine a fost Ionuț Antonie

Ionuț Antonie s-a născut pe 10 septembrie 1967, la București, conform profilului publicat de Teatrul Ion Creangă. Activitatea sa profesională a fost strâns legată de această instituție, unde a făcut parte din distribuția mai multor spectacole.

Actorul a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Facultatea de Teatru, Secția Actorie,1991.

Roluri pe care le-a avut la Teatrul Ion Creangă: