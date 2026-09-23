Secretul cumpărăturilor mai ieftine la Lidl? Al doilea produs vine cu până la 75% reducere

Unele dintre cele mai apreciate promoții sunt cele aplicate produselor pe care clienții le aleg deja în mod obișnuit. De la alimente de bază până la produse pentru cămară sau gustări, ofertele care recompensează achiziția mai multor bucăți reprezintă o modalitate simplă de a beneficia de prețuri mai avantajoase.

Până duminică, 27 septembrie, utilizatorii Lidl Plus pot beneficia de reduceri de până la 75% la al doilea produs pentru o selecție de articole din categorii variate, de la alimente de bază și produse pentru micul dejun până la gustări și produse pentru cămară.

Produsele care intră frecvent în coșul de cumpărături

Oferta este disponibilă pentru o gamă diversă de alimente, printre care:

Cartofi pai pentru friteuză Harvest Basket, 1 kg – al doilea produs cu 75% reducere ;

; Lapte de consum UHT Pilos, 3,5% grăsime, 1 l – al doilea produs cu 60% reducere ;

; Hering file în sos tomat Nixe, 170 g – al doilea produs cu 60% reducere ;

; Salam Sandwich feliat Pikok, 150 g – al doilea produs cu 60% reducere ;

; Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona, 300 g – al doilea produs cu 60% reducere ;

; Miere polifloră Savori din Stup, 900 g – al doilea produs cu 60% reducere ;

; Migdale Belbake, 200 g – al doilea produs cu 60% reducere.

Beneficii exclusive prin Lidl Plus

Disponibilă gratuit pentru utilizatorii Lidl, aplicația Lidl Plus oferă acces la oferte dedicate, cupoane și promoții exclusive disponibile în magazine. Prin intermediul acesteia, clienții pot descoperi avantaje suplimentare la o gamă variată de produse și pot accesa oferte disponibile exclusiv în aplicație.

De la lansarea sa, Lidl Plus a devenit unul dintre instrumentele prin care Lidl completează experiența de cumpărături și oferă beneficii consistente în fiecare săptămână. În anul în care retailerul marchează 15 ani de activitate în România, aplicația continuă să facă parte din angajamentul Lidl de a aduce mai aproape de clienți produse accesibile și oferte relevante pentru cumpărăturile de zi cu zi.

Întreaga selecție de produse participante și toate detaliile promoției pot fi consultate aici.