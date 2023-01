Până acum, Ionuț Iftimoaie a intrat pe toate traseele de la Survivor România 2023 și a adus multe puncte echipei sale. La una dintre probele recente el s-a accidentat, dar a continuat să joace. În ediția de ieri a emisiunii, luptătorul a acuzat dureri și a ajuns pe mâna medicilor. Prezentatorul Daniel Pavel a dezvăluit că Iftimoaie nu va mai intra o perioadă pe trasee.

„Ai acuzat o durere la mâna stângă, consultațiile medicului arată că ai nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare, o perioadă în care nu vei intra pe traseu. Ești pe banca Faimoșilor, însă îi susții doar de pe bancă.

Ionuț, iată o accidentare care te face să stai pe margine pentru o perioadă. Cum simți această chestiune?”, a spus în emisiune Daniel Pavel. Apoi, în cadru a apărut Ionuț Iftimoaie, care are mâna stângă în ghips.

Faimosul a dezvăluit cu ce probleme se confruntă. „Așa este! În urmă cu câteva jocuri, acele butoaie minunate care ne-au dat atât de furcă nouă, mai ales Faimoșilor, practic în momentul în care am greșit traseul și a trebuit să cobor înapoi pe plasă mi-a rămas degetul mare de la mâna stângă în urmă și acesta a cedat. De atunci am mai intrat pe traseu de multe ori și de trei ori chiar a fost cu succes, ceea ce îmi dă speranță că acum, cu mâna pusă în ghips, tot o să pot să ajut echipa”, a spus el.

Și a continuat: „Survivor este despre supraviețuire, înțeleg foarte bine cum este situația, însă vreau să contribui și să particip la jocurile care o să îmi permită să pot să aduc și eu aportul echipei, mai ales pentru ce înseamnă jocurile de provizii și pentru imunitate. Sunt un luptător, este într-adevăr o problemă, o tratez cu maximă atenție, dar lupta continuă”.

Și Sebastian Dobrincu s-a accidentat la Survivor România 2023

Pe 16 ianuarie, Sebastian Dobrincu s-a accidentat la Survivor România 2023 și a avut nevoie de intervenția medicilor. Concurentul din echipa Faimoșilor lupta contra lui Alin Chirilă din echipa Războinicilor.

Concurentul din echipa Faimoșilor s-a lovit la picior și a căzut de la înălțime prăbușindu-se pe nisip. Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor. Sebastian Dobrincu nu putea să se mai deplaseze din cauza durerii, iar colegii săi au intrat în panică. „Sebastian a suferit o accidentare. Imediat a intervenit doctorul nostru și coechipierii lui au sărit acolo. El astăzi nu va mai participa la joc”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, Survivor România 2023. Concurentul din echipa Faimoșilor a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Ulterior, Sebastian Dobrincu a fost eliminat de la Survivor România 2023 din cauza situației lui medicale.

„Plec cu multe lecții. Din păcate, verdictul medical spune că am nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Și intervenția asta doare mai puțin decât toată frustrarea acumulată că eu nu pot să continui, am venit cu cele mai bune intenții, am venit să lupt, n-am venit să câștig, n-am nevoie de fani, de bani, n-am nevoie de altceva în afară să lupt… Din păcate, nu am putut!”, a declarat Faimosul.

