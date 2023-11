După ce au postat pe Instagram mai multe fotografii în care apar îmbrățișați, Lolrelai și Ionuț Popa au confirmat că se iubesc. Pentru Spynews, ea a declarat: „Da, suntem împreună! Suntem la început. Ne-am cunoscut într-o gală RXF, atunci când el a avut un meci împotriva lui Alex Zanoagă.

Publicul era împotriva lui și am simțit cumva să fiu de partea lui. Mi-am pus emoția mea acolo, mie îmi plac campionii, îmi plac câștigătorii. El a fost un campion, este un campion. Asta ne-a apropiat, după care am început să ne cunoaștem mai bine”, a spus Lolrelai.

Lolrelai, despre Ionuț Popa: „E asumat, a știut ce vrea de la început. N-a avut vreo joacă”

Ulterior, într-un interviu pentru Fanatik, ea a avut numai cuvinte de laudă la adresa iubitului ei spotiv. „Ne înțelegem fabulos. Dacă zic tot, pare exagerat. Îmi place mult de tot zâmbetul lui, e un atuu cu care a cucerit multe femei. Îmi place calmul lui.

Îmi place să este super-manierat, chiar e genul de bărbat care încă îmi deschide ușa la mașină. Mai rar așa ceva, e bărbat, nu mă lasă să car chestii, că și asta e o chestie pe cale de dispariție. E asumat, a știut ce vrea de la început. N-a avut vreo joacă, n-a avut treaba aia că nu știa dacă ne mai sunam a doua zi.

A știut ce vrea. Nu ne-am mutat încă împreună. Ne vedem în fiecare weekend, ne vedem și în timpul săptămânii, dar acasă la unul dintre noi”, a dezvăluit Lolrelai despre relația cu Ionuț Popa de la Survivor.

Cine e, de fapt, Ionuț Popa

Ionuț Popa are 34 de ani și s-a născut în Petrila, un oraș din județul Hunedoara. El este antrenor personal din martie 2019 și are un stil de viață sănătos. În urmă cu un an, Ionuț Popa a participat la „Survivor România” 2022.

El nu a fost deloc străin publicului, pentru că el a participat și la „Ninja warrior”, fosta emisiune de la PRO TV. Pe rețelele de socializare, Ionuț Popa de la „Survivor România” 2022 este foarte activ și postează foarte multe poze din sala de fitness. Războinicul își dorește să intre în Cartea Recordurilor.

„Vreau să intru în Cartea Recordurilor pentru cele mai multe Burpee-uri într-o oră. Recordul actual este de 951. Deci, practic, trebuie să fac 952 de Burpee-uri într-o oră”, spunea Ionuț Popa pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

În decembrie 2021, Ionuț Popa a făcut baie în apa aproape îngheţată dintr-o cascadă din Munţii Retezat. „Prima baie la o temperatura de 0… 2° C. Degetele mâinilor și picioarelor mă dureau foarte tare, iar restul corpului îmi era amorțit, nu îl mai simțeam.

Nu îmi place deloc să intru într-o apă așa de rece, este un disconfort foarte mare și trebuie să lupt cu mintea mea ca să pot face astfel de nebunii. După ce am ieșit și m-am îmbrăcat, mi-a luat o oră să îmi revin, și nu că îmi era frig, ci mă simțeam foarte ciudat pe interior”, povestea el.