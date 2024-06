Vineri, 14 iunie, Irina Columbeanu a revenit în România. S-a întors din America în țară după șase ani pentru a-și vedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, care se confruntă cu probleme medicale și financiare, care și-a pierdut toată averea și locuiește la azil.

La aeroport, tatăl și fiica au avut parte de o revedere emoționantă, s-au îmbrățișat și s-au pupat semn că și-au dus dorul unul altuia. Fostul milionar a făcut și un gest superb pentru fiica adolescentă, i-a dăruit un buchet de flori pe care Irinuca l-a primit cu drag.

Într-un interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, unde va sta doar o săptămână. Se întoarce rapid în America, în Malibu, acolo unde locuiește cu mama ei.

Irina Columbeanu către tatăl ei: „Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră!”

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea.

Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Recomandări REPORTAJ | Pe urma celor 129 de voturi verzi pe pereți pentru UDMR, în Videle, Teleorman. Localnic: „Unguri nu știu, nu cunosc, dar chinezi avem destui!”

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”. Întreaga emisiune online poate fi urmărită vineri, pe YouTube.

Irina Columbeanu nu va petrece toată vara în România, ci doar o săptămână. Se întoarce rapid în America. „O săptămână va sta. O să mergem prin țară și o să vedem acolo cum vom reuși să ne descurcăm! O să stăm și în București, unde nașul meu Matei Miko are un apartament”, a dezvăluit pentru wowbiz.ro Irinel Columbeanu, cu doar câteva ore înainte ca fiica lui să sosească în România.

Recomandări România-Ucraina 3-0: cum arată iubirea când e colorată în galben

Cum e viața Irinei Columbeanu în America

Fostul soț al Monicăi Gabor este mândru de fiica lui, care îl și ajută financiar. Irinel susține că fiica lui câștigă foarte bine lucrând la un restaurant din Malibu și că și-a achiziționat singură și o mașină. „Irina e independentă. Așa și-a dorit ea. Și-a luat singură mașină, are economii și pentru când va ajunge la colegiu și mă ajută financiar.

Va lucra în continuare la restaurantul acela italienesc, până va merge la facultate. N-are de ce să-mi fie teamă că lucrează acolo, în America e ceva sigur, nu-i ca-n România. Sunt extrem de mândru de ea”, a mai spus Irinel Columbeanu.

Urmărește-ne pe Google News