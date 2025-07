Deși viața sa s-a desfășurat în ultima perioadă departe de România, Irina Columbeanu a rămas profund legată de țară și, mai ales, de tatăl ei. Din acest motiv, tânăra a luat în calcul posibilitatea de a urma cursurile universitare în România, mai exact la Cluj.

Irina Columbeanu se mută din Malibu

În ciuda distanței, Irina Columbeanu nu a încetat să-i fie alături tatălui său, care în prezent locuiește la un cămin de bătrâni din Ghermănești. De câte ori are ocazia, tânăra revine în România pentru a-l vizita și pentru a petrece timp cu el. Aflat într-o situație delicată de sănătate și financiară, Irinel Columbeanu primește sprijin emoțional constant din partea fiicei sale.

Irina a crescut în România și are multe amintiri frumoase legate de anii copilăriei petrecuți aici. Acest atașament față de țară a determinat-o să ia în considerare ideea de a urma Facultatea de Medicină din Cluj. Totuși, planurile ei s-au modificat recent, după ce i s-a oferit oportunitatea de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA – New York University.

Astfel, Irina Columbeanu se pregătește să înceapă o nouă etapă în viața sa și să se mute în New York, renunțând la viața din Malibu. „Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

Mesajul emoționant al Irinei Columbeanu pentru tatăl ei

În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Irina și Irinel Columbeanu s-au reîntors pe malul lacului unde tânăra a copilărit. „Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne eram cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

Totodată, ea a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care i-a sărutat mâna. „Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent și să sperăm că și în viitor!”, a mai spus tânăra.