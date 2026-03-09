Irina Fodor a vorbit în cadrul unui interviu, despre filmările noului sezon Chefi la cuțite și a recunoscut că a avut mici conflicte cu unul dintre chefi.

„Știu, creează dependență! Noul sezon Chefi la cuțite vine cu mult foc la propriu și la figurat. Concurenții sunt foarte buni – genul acela care îi fac pe chefi să ridice sprânceana și să devină brusc foarte competitivi. Iar surprizele… sunt suficiente cât să țină tensiunea sus tot sezonul. Ca să dau un pic din casă, pot să îți spun că am fost, cu unul dintre chefi, tot sezonul, ca șoarecele și pisica. O să vedeți voi despre ce e vorba.

Reîntâlnirea cu cei patru e mereu zgomotoasă și plină de replici savuroase. Eu sunt, uneori, mediatorul, alteori spectatorul privilegiat. Când spiritele se încing, respir adânc și îmi spun: «Nu e despre mine, e despre orgoliile lor culinare». (râde) Cine e cel mai supărăcios? Depinde de zi. Cine e cel mai conciliant? Tot depinde de zi… și de amulete!”, a declarat Irina Fodor pentru revista VIVA!

De asemenea, Irina a dezvăluit care sunt momentele din cadrul show-ului care îi dau cele mai mari emoții.

„Eliminările sunt momentele care îmi dau fiori înainte. Emoțiile concurenților sunt cât se poate de reale și se simt până în măduva oaselor. Finala este iarăși un moment extrem de provocator, iar tensiunea începe să se simtă cu câteva zile înainte.

Nu am reușit nici până la acest sezon să mă obișnuiesc cu emoțiile puternice pe care mi le dă anunțarea câștigătorului. În rest, iubesc energia de pe platou – e genul acela de haos organizat care îmi place”, a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.

