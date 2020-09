Irina Loghin susține primul spectacol după ce s-a vindecat de COVID-19. “Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine”

Irina Loghin va cânta duminică, la un popular domeniu turistic din munții Buzăului.

Solista a aceptat să susțină un spectacol, însă în condiții de siguranță, pentru a evita riscul unei reinfectări, potrivit money.ro.

“Dragii mei, după cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să văasigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă.

Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv.

Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile”, a fost mesajul artistei postat pe contul de socializare.

