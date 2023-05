Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la MetropolaTV, Irina Margareta Nistor a făcut dezvăluiri despre viața ei dincolo de carieră. Nu s-a ferit să dezvăluie nici amănunte despre relația pe care a început-o când avea 28 de ani cu un bărbat însurat.

Nu i-a cerut niciodată acestuia să divorțeze și să se căsătorească cu ea, în schimb, ea i-a cerut sfatul preotului. „Nu i-am cerut niciodată să divorțeze, nici prin cap nu mi-a trecut. În primul rând, m-aș fi simțit îngrozitor.

Irina Margareta Nistor: „El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze”

Îmi aduc aminte că era un preot la care eu am ținut foarte tare, care m-a și botezat și m-a și cununat la un moment dat, și știu că am avut o discuție la un moment dat și mi-a spus că atâta timp cât familia lui nu are de suferit e ok. Deci dacă am avut de aici acceptul prin intermediar de la Dumnezeu…”, a declarat Irina Margareta Nistor, conform viva.ro.

Și a continuat: „El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze și să fim împreună. E ieșit din comun, categoric, dar niciunuia dintre noi nu i-a dat prin cap chestia asta. Era povestea noastră, ne întâlneam noi și cu asta basta.

Era greu, tocmai ăsta era farmecul, asta a făcut să fie mai altfel. Era și într-o perioadă dificilă, înainte de Revoluție. Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci”, a mai mărturisit ea în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.

Chiar în timpul relației cu bărbatul însurat, căruia nu i-a dezvăluit identitatea, Irina Margareta Nistor s-a și căsătorit. „Când iubești pe cineva atât de mult nu-ți pui probleme. Eram cu el când m-am măritat și, totuși, nu mi-a zis să nu mă mărit.

Știa că îmi doresc să fiu mireasă și că cu el nu puteam să fiu mireasă. Nu e vorba că n-a vrut să divorțeze pentru mine, dar nu s-a pus problema. Asta înseamnă să iubești”, a mai declarat Irina Margareta Nistor, care acum e singură.

„Între timp, am înțeles că e foarte complicat să te înțelegi cu cineva și, decât să-ți mănânci zilele alături de el, mai bine să fii singur. Dar, deși nu am pe cineva, nu mă simt singură, am cinematograful, am prietenii, am lumea mea interioară”.

Marele regret al Irinei Margareta Nistor

Criticul de film nu se ferește să recunoască că și-ar fi dorit mult să aibă un copil. Însă la vârsta la care putea deveni mamă, ea era foarte preocupată de muncă. „Multă vreme îmi doream un copil. Cu generațiile astea noi, funcționez tot mai greu cu ele. Mi-ar fi fost foarte greu. (…) Cel mai nostim a fost când mă plângeam că nu am copii, pe vremea aceea încă mai regretam, mă rog, dacă vezi „Singur acasă’ îți trece, decât să ai un copil ca acolo mai bine nu, iar Bordea mi-a spus că, de fapt, eu am foarte mulți copii pentru că mulți dintre ei au fost concepuți în timp ce eu traduceam filmele.

Deci, părinții care aveau deja un copil puneau un film foarte tare ca să nu se audă co-producția. Mulți au născut datorită mie, deci sunt o mamă eroină la pensie, vă rog să nu uitați. (…) Am foarte mulți prieteni care au copii, deci deja sunt pregătită să am nepoți și sunt fericită să îi am. Am și finuțe, adică m-am scos”, a mai declarat ea.

