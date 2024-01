Apariția Evei Măruță în filmul „Tati part-time”, care a fost văzut deja de peste 200.000 de persoane la cinema, a stârnit multe reacții, unele laudative, iar altele mai puțin plăcute. Mulți au criticat faptul că fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță a obținut rolul principal, i-au acuzat pe producători de nepotism.

În spațiul public, mulți jurnaliști, persoane publice, dar și Andra și Cătălin Măruță i-au luat apărarea Evei Măruță. Acum a venit rândul Irinei Margareta Nistor să reacționeze la criticile primite de fetița care și-a făcut debutul în actorie la doar 8 ani.

Ea a explicat că filmul are mare succes, de aceea a fost și intens criticat. „Tocmai, pentru că merge foarte bine. Nu arunci cu pietre decât în copacul cu roade, asta este. La pachet cu hate-ul pentru ea m-au cooptat și pe mine acolo. Nu pot să îmi explic asta, ideea cum are cineva succes, imediat trebuie să dai cu pietre.

„E un film independent, este pentru publicul care vrea să-și facă niște copii ceva mai bine-crescuți”

Dar e un succes de roade frumoase și când am zis că joacă bine, chiar joacă bine. Cum am auzit, «precis că am un interes că spun chestia asta», n-am absolut niciun interes. Eu am interes să văd filme ca să am despre ce să scriu, ăsta e singurul meu interes. E un film independent, este pentru publicul lui, este pentru publicul care vrea să-și facă niște copii ceva mai bine-crescuți, că prost-crescutul e nașul acolo. Asta e, trebuie să ignori”, a zis criticul de film pentru Cancan.

Întrebată dacă Eva Măruță ar putea fi afectată de criticile primite, Irina Margareta Nistor a zis: „La asta ar trebui să se gândească cei care procedează așa. Dar cred că în continuare, cu empatia funcționăm mai greu, pentru că multă vreme nici n-au știut ce înseamnă cuvântul și atunci e complicat.

Dar din nou, zice «de ce nu fiica mea? Când s-a făcut Pistruiatul, a ales Nicolaescu din 500 de copii». Trecem peste cariera ulterioară a Pistruiatului, eu zic că Eva o să facă o carieră, hai să vedem cine are dreptate. Eu, de acolo de sus, am să văd ce face”.

Andra a luat atitudine, după valul de critici la adresa Evei Măruță, fiica ei

Filmul „Tati part-time” rulează la cinema din 2 ianuarie și până acum este pe locul întâi în box office, fiind văzut deja de peste 230.000 de persoane. Producția românească, al cărei scenariu e scris de Letiția Roșculeț și Matei Dima-BRomania, urmărește relația dintre Iustin, interpretat de actorul Alex Bogdan, un avocat tânăr al cărui viitor promițător este dat peste cap de o vizită neașteptată a finei lui, Maya, rol jucat de Eva Măruță.

În urma valului de critici la adresa Evei Măruță, Andra a reactionat. „Pe copiii mei îi iubesc, îi susțin în drumul lor necondiționat. Care o fi drumul, nu contează. Dacă mâine decid că vor să facă cu totul altceva, noi suntem deschiși, pentru că acesta este rolul unui părinte”, a spus artista după ce a fost întrebată dacă și-a îndrumat copiii către o carieră în actorie și TV.

„S-a filmat o lună și 10 zile la film, dar partea grea nu a fost. Ei îi place mult ce face și nu ni s-a părut greu. Ea a crescut văzându-ne pe noi filmând și a fost totul foarte natural și a decurs atât de frumos că nu s-a simțit greul. Este greu să comparăm vremurile de atunci cu cele de acum. Acum, oamenii au la dispoziție online-ul, își pot pune melodiile pe YouTube, TikTok și dacă sunt buni, oamenii apasă un buton și gata.

Acum este mult mai ușor. Pe vremuri trebuia să faci drumuri multe la București dacă erai din provincie. Nu a fost ușor, dar nu regret nimic. Am ajuns aici și sunt ceea ce sunt datorită acestui drum”, a spus cântăreața pentru Cancan.

