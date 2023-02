Irina Nicolae nu a uitat de România, de familia ei de aici, după ce s-a mutat în Budapesta. Vine des în țară, își vizitează rudele, recent l-a vizitat și pe Cătălin Măruță. Fosta cântăreață a acceptat invitația prezentatorului la podcastul lui.

Așa s-au aflat și detalii din culisele mariajului Irinei Nicolae cu Marius Vizer. Deși cei doi erau împreună de mulți ani, abia în 2015 au decis să se căsătorească, după ce vedeta a pierdut prima sarcină și au trecut printr-un episod dureros împreună.

Prima cununie au făcut-o la Moscova, în Rusia. „Îmi aduc aminte că în timpul sarcinii, Marius tot zicea să ne căsătorim, eu chiar făceam glume la un moment dat, îi ziceam avocatului lui că fetița clientului său o să iasă din spital pe numele meu. Așa se iese, cu numele mamei, nu eram încă căsătoriți”, a explicat Irina Nicolae.

Și a continuat: „Noi am discutat de căsătorie, nu s-a pus niciodată problema căsătoriei. Nu am hotărât o dată, și în ziua în care am ieșit, îmi amintesc că el a zis că trebuie să ne căsătorim. Eu am zis ok, eram după experiența respectivă, a doua zi el s-a uitat în agendă și a zis că avem un singur weekend, pentru că el e foarte ocupat cu activitatea lui”.

Recomandări Vladimir Putin, discurs de aproape două ore în fața Parlamentului rus. Acuzații fără oprire la adresa Occidentului: „Vor folosi chiar și Diavolul împotriva Rusiei”

La cererea prietenilor lor din Rusia, nunta au făcut-o la Moscova. „A fost o nuntă pe care am făcut-o pe 2 octombrie, pentru că le promisesem prietenilor noștri că dacă ne vom căsători vreodată, o vom face în Rusia. Aveam prieteni acolo, pentru că veniseră sancțiunile, atunci ei nu se puteau deplasa.

Și cum o promisiune trebuie ținută până la capăt, am zburat noi doi, eu m-am machiat, eu mi-am făcut părul, ei mi-au adus un buchet de flori”, a spus Irina Nicolae.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ulterior, după căsătoria la Moscova, a urmat cea din Budapesta. „Am făcut prima căsătorie la Moscova, pe 2 octombrie, și apoi ne-am întors cu unii prieteni și pe 4 octombrie ne-am căsătorit la Budapesta”, a mărturisit Irina Nicolae, care a fost întrebată dacă Vladimir Puțin a fost la evenimentul din Rusia, având în vedere că există zvonuri că soțul ei și președintele Rusiei sunt buni prieteni.

„Nu, el nu a fost. Da, ei se cunosc foarte bine, nu e nimic de ascuns în lucrul ăsta, dar el nu a fost parte din evenimentul asta. Scarlett a apărut după 3 ani.”, a încheiat Irina Nicolae.

Recomandări LECȚIA DE LA CAPĂTUL LUMII. Danezii explică de ce fac eforturi să-i păstreze pe muncitorii români și să aibă copii: „Interesul nostru este o forță de muncă statornică și mulțumită. Vom avea mai mulți copii în școli și grădinițe”

La nunta din Budapesta, printre invitaţi s-au numărat Nadia Comăneci, Ion Ţiriac şi Ilie Năstase. „A fost cea mai intensă, dar şi cea mai frumoasă săptămână din viaţa noastă. Pe 2 octombrie ne-am unit destinele într-o catedrală din Moscova şi în 4 octombrie la biserica românească din Budapesta. A fost asa cum am visat… O nuntă simplă, elegantă, rafinată, fiind înconjuraţi de familie şi prieteni veniţi din toate colţurile lumii. (…)

Toti cei prezenti ne sunt apropiaţi, sunt parte din viaţa noastră, din familia noastră și am fost mai mult decât onoraţi să-i avem alături în această zi minunată. Le mulțumim încă o dată tuturor. (…) Am simtit că Dumnezeu ne iubește cu adevărat și ne-a dăruit cea mai frumoasă zi din viața noastră. Suntem doar noi și… o viață înainte în doi!”, a scris fosta cântăreaţă din A.S.I.A., pe pagina ei de Facebook, la vremea respectivă.

GSP.RO Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ora de vară 2023, ELIMINATĂ! Oamenii NU trebuie să mai dea ceasul înainte, decizia tocmai a fost luată

Viva.ro Ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1. Suma pe care o încasa pentru un sezon Chefi la Cuțite

Observatornews.ro Ţeapa luată de un tânăr de 21 de ani din Timiş, după un anunţ de angajare în Germania. Damian s-a trezit pe drumuri şi fără bani de întoarcere

Știrileprotv.ro Bărbatul mort după ce a tăiat cu flexul un butoi metalic fusese rugat de un vecin să-l ajute. Înăuntru fusese prenadez

FANATIK.RO Planta banală care este extrem de toxică pentru câini. Mulți o au în grădină primăvara

Orangesport.ro O conspiraţie privind vaccinul Covid-19 ia amploare! Totul, după ce o vedetă a picat din senin. Ce susţin activiştii că păţesc cei vaccinaţi

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2023. Fecioarele trebuie să iasă puțin din tiparul propriilor planuri și proiecte, ca să poată auzi ce spun cei din jur

PUBLICITATE Cum să trimiți cadouri la cel mai mic preț