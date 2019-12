De Denisa Macovei,

Libertatea: Ai crescut la țară, în Republica Moldova. Cum a fost copilăria ta?

Irina Rimes: Am copilărit la țară, așa este. Eu și fratele meu ne-am crescut unul pe celălalt, am crescut păsări și animale (vaci, căprițe), eram mari gospodari. Aveam o văcuță, o chema Marțolea, am plâns mult după ea! Alergam prin porumb, mă ascundeam prin pivniță și scoteam legumele din grădină. Nu am fost cel mai cuminte copil, făceam multe nebunii. Chiuleam de la școală ca să compun muzică. Și am fost la furat de cireșe și nu le-am spus alor mei. Am plecat de acasă devreme, la 14 ani am plecat la oraș. Și tot atunci au dat și părinții mei animalele…

Irina Rimes recunoaște că a fost un copil năzdrăvan

– Ai avut vreodată senzația că nu o să te descurci în România? Vorbeai, la un moment dat, despre depresia emigrantului și că ai reușit să treci cu greu peste ea. Acum te simți acasă în România?

– Da, am avut cu siguranță. Nu am fost un început ușor, am învățat foarte multe, am muncit și încă lucrez pentru a simți că fac lucrurile bine. Mă simt acasă, da, deoarece mi-am creat numeroase locuri în care mă simt ca-n familie. Familia bandului meu, familia Quantum Music, familia “Vocea României” – fiecare mi-a dat ocazia să mă simt liberă și împlinită.

– Toate piesele tale sunt despre dragoste. De unde îți iei inspirația?

– Fiecare piesă scrisă de mine mă reprezintă, e o experiență personală, un moment care m-a marcat sau care mi-a lăsat o amintire puternică. Mă inspiră fiecare zi, fiecare om pe care-l cunosc, fiecare iubire prin care trec.

– Ai dezvăluit, la un moment dat, că nu porți niciodată bijuterii… De ce?

– Sunt o fire liberă, sunt o persoană care se bucură de fiecare element din jurul ei – atât timp cât simt că mă reprezintă. Drept urmare, aleg să port doar ceea ce simt că mi se potrivește și mă face fericită. Nu port bijuterii pentru că trebuie să am grija de ele și nu-mi doresc o responsabilitate în plus, o responsabilitate inutilă. În plus, nu îmi place să mă împopoțonez. Bretonul este accesoriul meu principal.

Irina Rimes a deveni jurat-antrenor la “Vocea României” anul trecut

Primii bani, cheltuiți pe o pianină

– Ești unul dintre artiștii de succes ai momentului. Tu cum percepi propriul succes?

– Succesul înseamnă să te bucuri de ceea ce faci și să simți că oamenii din jurul tău se bucură alături de tine. Nu voi spune eu despre mine că sunt o artistă de succes, o să spun că sunt norocoasă să cânt ceea ce îmi place, să compun, să fiu înconjurată de oameni pasionați de muzică, să fac parte dintr-o echipă mișto.

– Îți mai aduci aminte în ce context ai făcut primii bani din munca ta și pe ce i-ai cheltuit?

– Da, îmi aduc aminte. Am început să compun melodii pentru artiștii din Republica Moldova, într-o perioadă în care îmi era greu din punct de vedere financiar. Scriam piese și le vindeam pe internet pentru a face rost de bani. Cu primii mei bani mi-am cumpărat o pianină. Și ce m-am bucurat că am putut face acest pas! Mă apropia și mai mult de muzică…

Speră să câștige “Vocea României”

– Cine crezi că va câștiga “Vocea României” anul acesta, tu, Smiley, Horia Brenciu sau Tudor Chirilă?

– E greu de spus, sunt voci foarte bune în competiție. Tocmai din acest motiv am încălcat regulile de două ori: o dată în timpul audițiilor pe nevăzute, când am apăsat butonul, deși nu mai aveam loc în echipă și apoi în timpul knockout-urilor, când am ales să fur de două ori, deși aveam voie o singură dată. Așa că mă aștept ca telespectatorii să aibă nevoie de mult timp de gândire până să voteze. Și sper să le oferim momentele care să-i facă și mai nedumeriți.

Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă își dispută, prin concurenții lor, trofeul show-ului și titlul de “Vocea României”

– Dacă nu va câștiga un concurent de-al tău, cine ai vrea să ia premiul? Concurentul cărui jurat?

– Evident că fiecare dintre noi, cei 4 jurați-antrenori, își dorește să câștige cineva din echipa sa. Cei din echipa mea, Amanda, Jasmina și Bogdan, au niște voci extraordinare, muncesc mult și merită să ajungă în marea finală. Mă bucur că de acum vor vota oamenii de acasă și nu va trebui să mai iau decizii atât de dificile…

