– Pleci acasă de Sărbători sau rămâi în România?

–Eu ajung acasă doar de Crăciun. În principal, pentru că noi sărbătorim Crăciunul pe vechi, pe 7 ianuarie. Deci, cumva, am două Crăciunuri, pe care le petrec cu două familii: cu bandul meu pe 25 și cu părinții și fratele pe 7 Ianuarie.

Revelion pe drum. “E destul de frumos și special să prinzi 12 noaptea pe autostradă”

– De Revelion, între câte concerte trebuie să te împarți?

Se întâmplă să am 3 sau 4 concerte în 3 orașe diferite și să alergăm toată noaptea. Dar e destul de frumos și special să prinzi 12 noaptea pe autostradă spre Sibiu sau pe un pod din Ploiești. Tragem pe dreapta, deschidem șampania și ne bucurăm de moment împreună. Bandul meu este familia mea, deci se poate spune ca fac sărbătorile în familie.

Irina Rimes este jurat-antrenor la “Vocea României”

– Care a fost cel mai aglomerat Revelion, până acum?

– Anul trecut am avut 4 concerte, începând cu Otopeni și terminând cu Brașov. A fost un pic obositor, dar am avut 3 zile de odihnă după.

Acasă, în Moldova, merge la colindat ca-n copilărie

– Care au fost cele mai frumoase Sărbători de iarnă de care îți amintești?

– Toate sărbătorile mele de iarnă se leagă de colinde și de zăpadă. Cât am fost mici, am umblat cu uratul, cu colinda și cu semănatul – sorcova, adică. Acum, că am crescut, facem cam la fel, doar că ne întoarcem dimineața de la colindat, pentru că ne lasă mama să stăm cât vrem noi. Aaa, și mai avem și mașină, nu mai mergem pe jos să ni se ude botoșeii.

