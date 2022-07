Artista a mărturisit că abia după cele două sezoane de la „Vocea României” a reușit să mai treacă peste emoțiile pe care le avea în fața camerelor de filmat. Irina Rimes ocupă scaunul de antrenor în show-ul de la PRO TV din anul 2018.

„Normal că mi-a fost dor. Tuturor ne-a fost dor. Este un antrenament foarte mișto, pe care, dacă nu-l ai, ți-l dorești. Devine ca un fel de drog. E un proiect care te provoacă foarte mult. Cel puțin așa a fost pentru mine. Plus că e entuziasmul de a face televiziune, după atâta timp. Luminile, oamenii, nu știu, toată energia asta bună care plutește aici, mă entuziasmează foarte tare. Când am intrat în platou am avut un nivel foarte crescut de adrenalină, de bucurie. Nu mă așteptam să fie așa, dar a fost extraordinar să aud oamenii, să văd platoul, să văd echipa, să îmi dau seama că începe nebunia”, a povestit Irina Rimes pentru EGO.ro.

Vedeta de la PRO TV a recunoscut că are emoții de fiecare dată. „Dacă vorbim despre emoții, da, am emoții și sper să le am tot timpul, pentru că emoțiile ne fac să fim umani și construiesc din moment unul extraordinar. Dacă nu am avea emoții cred că ar fi un moment banal. În schimb, când vine vorba de trac, cred că am cam scăpat de trac pentru că experiența sezoanelor trecute m-a învățat niște lucruri pe care acum o să le folosesc, o să le pun în practică. Nu că mi-am făcut vreo strategie, cred că anul acesta strategia mea este să prind gustul show-ului, să iubesc tot ce se întâmplă aici și să mă simt foarte bine, iar la rândul meu să transmit această energie atât concurenților, cât și colegilor mei”, a mai povestit Irina.

Ce gafă a făcut Irina Rimes la „Vocea României”

Cântăreața își amintește că într-un sezon a făcut o gafă pe care nu o poate uita prea curând. Irina Rimes a stricat butonul de la „Vocea României”.

„Într-un sezon am stricat, nu neapărat butonul, cât tot sistemul acesta, pentru că tot dădeam în el, dar nu din cauză că voiam foarte tare un concurent, ci mai mult că eram nervoasă și mă jucam cu el. Dar sezonul acesta văd că au refăcut tot sistemul de jurizare și este în siguranță. Este mult mai stabil”, a mai povestit amuzată Rimes, care promite că anul acesta îl va apăsa doar atunci când va dori să ia un concurent în echipa ei.

