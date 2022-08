Artista în vârstă de 30 de ani se confruntă cu probleme de sănătate. „Azi e o zi tristă pentru că trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul și am evitat mereu cât de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad”, a scris vedeta, care a mai adăugat:

„Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil. Totodată, îmi cer iertare și aici echipei și colegilor mei de la «Vocea României» și le mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea pe care mi le-au oferit zilele acestea”, a scris Irina Rimes pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Relația mea cu celebritatea este una ciudățică”

Interpreta a vorbit despre celebritate și despre cariera muzicală care o împlinește. „Eforturile au fost pe măsura răsplatei. Poate uneori am renunțat la timpul petrecut cu familia, alteori la cel cu prietenii. Nu puține au fost dățile când am renunțat la diverse activități pe care mi le plănuiam, însă totul cu scopul de a mă dedica 100% carierei muzicale. Dar răsplata a fost pe măsură, deci nu regret nimic”, a spus Irina Rimes, conform VIVA.

Recomandări „Căldură mare, monșer!”. Ce pași a făcut România, în aproape două decenii, pentru a se adapta la schimbările climatice

„Relația mea cu celebritatea este una ciudățică, succesul este greu de gestionat, încă învăț să fac asta. Nu m-am considerat niciodată această persoană urcată pe un piedestal, unde nu mă poate atinge nimeni și nimic. Indiferent de anvergura succesului pe care îl am, sufletul meu este același, dragostea față de viață, în forma ei cea mai simplă, rămâne aceeași.

Niciodată n-am lăsat lucrurile negative din exterior să-mi influențeze drumul, niciodată n-am prins ură pentru cineva, n-am fost rea voit, n-am făcut niciunui om rău din dorința de a face rău. Cu această filosofie merg la drum și sper să nu cad într-o capcană a vulnerabilităților și să se nască vreun sentiment negativ în sufletul meu, pentru că mă va încurca”, a mai spus artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Gestul șocant făcut de Serena Williams după ce a fost umilită de Simona Halep. Acum s-a aflat: "Doamna organizatoare devenise palidă când a văzut"

Playtech.ro Cum poza Iulia Vântur când s-a lansat în televiziune! Imaginile pe care n-ar dori să le mai vadă. FOTO de neratat

Observatornews.ro Vremea 15 august - 12 septembrie 2022. De marți, revine canicula în aproape toată țara

HOROSCOP Horoscop 12 august 2022. Fecioarele ar putea percepe situația generală de astăzi ca pe o încleștare, menită să le facă lor viața grea

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express