De Livia Lixandru,

La doar 22 de ani, Irina Rimes semna actele de divorț și se despărțea de cel cu care credea că va rămâne până la adânci bătrâneți. Antrenoarea de la Vocea României a suferit enorm, iar durerea ei s-a transformat în versuri. Cele mai multe dintre melodiile artistei din Moldova sunt inspirate din experiențele sale.

Irina Rimes a mai avut câteva relații după divorț, însă nu a fost să fie. La un moment s-a spus că artista ar fi avut o relație cu Killa Fonic. Acum, Irina Rimes este din nou fericită și are lângă ea un bărbat care o susține necondiționat.

Antrenoarea de la Vocea României și-a asumat relația și nu se mai ascunde deloc. Irina Rimes și noul iubit trăiesc o poveste de dragoste așa cum își doresc, iar lucrurile se pare că merg foarte bine între ei doi.

Irina Rimes a fost operată de urgență înainte de Revelion

Irina Rimes a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău, în timpul unui concert. Cântăreața a trecut prin momente de neimaginat, iar durerile erau de nesuportat. Irina Rimes a fost operată de urgență pe data de 31 decembrie, iar la trei zile a fost externată.

„În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grija de mine sa simt și eu ca e sărbătoare, au deschis geamurile sa aud sunetul de-afara și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever.

A doua zi am petrecut-o tot in reanimare , am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burta m-am simțit ca noua. Umflata la fata, vânată pe sub ochi și pe la toate incheieturile, am intrat frumoasa de tot in 2020”, este mesajul transmis de Irina Rimes.