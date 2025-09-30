Arena a fost la capacitate maximă, mii de oameni cântând, dansând și trăind fiecare piesă alături de Irina. Emoțiile au atins cote înalte cu Ion Paladi, care a surprins printr-o interpretare specială a piesei „Huțulca”, dar și cu aparițiile spectaculoase ale artiștilor Magnat, Feoctist, David Ciente și Grupul Jianca.

Irina Rimes și Delia, pentru prima dată pe aceeași scenă

Momentul mult-așteptat al serii a fost întâlnirea dintre Irina Rimes și Delia pe aceeași scenă, o colaborare în premieră ce a ridicat publicul în picioare. Seara a fost deschisă de aparițiile pline de sensibilitate și prospețime ale Simonei Delegeanu și Eugeniei Nicolae.

Pe lângă muzică, publicul a trăit o experiență complexă, cu efecte speciale impresionante, o scenografie elaborată și energia bandului complet al Irinei Rimes. Atmosfera de sărbătoare s-a simțit și în afara scenei, unde fanii au putut descoperi standuri cu merch dedicat și alte momente-surpriză.

Cine este Irina Rimes

Irina Rimes este una dintre cele mai influente artiste ale industriei muzicale din România, cu o carieră marcată de succese internaționale și o conexiune puternică cu publicul. Cu un stil distinctiv și o voce inconfundabilă, ea a reușit să cucerească atât topurile radio și TV, cât și inimile a milioane de fani.

Albumele sale „Despre el”, „Cosmos”, „Pastila”, „Acasă” și „Origini” sunt pline de hituri care au devenit imnuri ale muzicii românești, precum „Visele”, „Ce s-a întâmplat cu noi” și „Iubirea noastră mută”. Irina Rimes și-a demonstrat versatilitatea nu doar prin cariere solo, dar și prin colaborările sale de succes cu artiști precum Guess Who, Carlas Dreams, The Motans, Inna și Grasu XXL, dar și prin piesele compuse pentru Andra, Antonia și Nicole Cherry.

În anul 2022, Irina Rimes a lansat miniseria „Pe drumul meu”, care a avut un impact puternic asupra fanilor săi, iar piesa „Ba ba ba – Inima mea bate” a fost desemnată cea mai ascultată piesă a verii, potrivit Media Forest. De asemenea, cântăreața a revenit în calitate de jurat la „Vocea României” pe PRO TV, continuând să își impresioneze publicul cu autenticitatea și talentul său.

În anul 2023, Irina Rimes a lansat noi hituri, inclusiv „Neiubita ta”, „Flori de mai” și „Gelos”, iar colaborarea sa cu Theo Rose, „Stinge luminile”, a fost inclusă pe soundtrackul oficial „Miami Bici 2”. Anul 2024 a început cu succesul colaborării sale cu Dan Bălan pe piesa „Ultima noapte” și a continuat cu „Dudadu”, un hit care a dominat playlisturile DJ-ilor și care a beneficiat de remixuri de la Tiesto și Steve Aoki.

În anul 2025, Irina Rimes scrie din nou istorie cu piesa „Să nu uiți cât te-am iubit”, care a ajuns pe primul loc în topurile Media Forest, Spotify și Apple Music în doar 24 de ore, devenind un adevărat fenomen pe toate platformele. Mai mult decât atât, una dintre cele mai recente piese ale artistei, „Hora fetelor”, este de nouă săptămâni în top 10 cele mai difuzate piese de la radio, ajungând până pe locul #1.

