În Ungaria, Croația, Slovenia și Italia au ajuns cei trei, cu mașina, până acum. I-a impresionat mult lacul Balaton din Ungaria, dar și Veneția, orașul din Italia.

„Nu am avut un plan clar de vacanță, așa că ne-am urcat în mașînă și am condus încotro am simțit. Am hotărât să nu ne grăbim, să nu facem un scop din a ajunge din punctul “A” în punctul “B” și să ne bucurăm de ce întâlnim pe traseu. De obicei, seară, relaxați, la un pahar de vin, votăm traseul pentru a două zi și căutăm locuri de cazare disponibile.

Așa că, până acum, am traversat Ungaria, Croația, Slovenia și Italia. Ne-am oprit un pic la Balaton, ne-am bălăcit, ne-am relaxat, acum am ajuns în Veneția și de mâine…mai vedem noi pe unde ajungem.? Cea mică e fascinată de aventură asta, eu și Fodorică ne bucurăm de bucuria ei și de tot timpul ăsta pe care îl avem împreună, așa că, până acum, nu pot să zic decât că am făcut o alegere perfectă de vacanță.? Keep în touch!”, a scris pe rețelele de socializare Irina Fodor.

Irina Fodor revine pe micul ecran

Din toamnă, Irina Fodor va apărea la Antena 1. Ea va fi prezentatoarea „Chefi la cuțite” alături de Gina Pistol. Show-ul „America Express” va fi moderat tot de ea, filmările s-au încheiat de câteva luni.

