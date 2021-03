Afaceristul a trecut printr-o perioadă mai delicată din viața sa, a pierdut averea, iar fiica sa, Irina Columbeanu, a părăsit de ceva vreme România, locuiește în America cu mama ei, Monica Gabor.

Acum, Irinel Columbeanu și-a găsit timp și a decis să scrie o carte. Nu îi va învăța pe alții cum să facă afaceri, ci va povesti despre viața sa.

„Da, este adevărat, este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Evident că o să povestesc și despre relațiile pe care le-am avut cu diverse femei celebre sau mai puțin celebre de până acum. Ideile sunt proprii. Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu.

Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec”, a declarat Irinel Columbeanu pentru playtech.ro.

Câți bani cheltuie lunar Irinel Columbeanu, de când s-a mutat într-un apartament din Colentina

În cadrul emisiunii de la Kanal D, Irinel Columbeanu a fost întrebat despre cum a reușit să piardă 150 de milioane de euro, iar fostul afacerist a răspuns sincer. „Da, practic, deciziile au fost greșite în locurile de desfășurare a afacerilor. Domeniul era foarte nou. Climatul ce înconjura această afacere, cea cu ciment, a devenit neprielnic”, a explicat Irinel Columbeanu.

Acesta a fost întrebat dacă plecarea fiicei lui, Irina, a fost decizia acestei și a răspuns că Irina și-a dorit să se mute în America. Întrebat câți bani cheltuiește pe mâncare lunar, acesta a răspuns cu o sumă aproximată la 3.000-5.000 de lei.

