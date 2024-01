Invitat din nou în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu, care de câteva luni trăiește la azil, a povestit despre imaginile controversate apărute în presă, în urmă cu mai mulți ani, alături de fosta lui soție.

În anul 2007, Irinel Columbeanu și Monica Gabor au ținut prima pagină a ziarelor, după ce în presă a apărut un filmuleț cu cei doi în momente intime. La vremea respectivă se zvonea că filmarea ar fi, de fapt, un trucaj, însă fostul milionar a decis să vorbească acum, la 17 ani de la această întâmplare, despre cum a fost, de fapt, situația.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cei doi foști soți au fost filmați pe gaura cheii de un chelner în timp ce se aflau într-un separau de la un restaurant chinezesc din Capitală și aveau parte de momente intime. Irinel Columbeanu susține acum că a fost șantajat de bărbatul care a filmat momentul, însă a refuzat să-i ofere vreun ban. Mai mult, omul de afaceri s-a gândit că Monica Gabor ar fi și mai mult în atenția presei după aceste imagini și ar deveni și mai cunoscută în lumea mondenă, fapt ce a ajutat-o să fie celebră.

Recomandări „Rusia își adună forțele”. Anunțul militarilor ucraineni din prima linie a frontului dezvăluie următorul pas al Moscovei

„Am fost șantajat în urma acestor imagini. A venit cineva care a spus că e chelner în localul respectiv, că el ne-a filmat pe gaura cheii. M-am gândit că presa o să fie și mai interesată de aceste imagini. Eu îmi aduceam aminte ce am făcut acolo, în acel separeu și mi-am dat seama… Eu chiar i-am spus Monicăi: «Nu te preocupa că ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, adică ție ți-a pus Dumnezeu mâna în cap». Nu m-a deranjat că au apărut acele imagini”, a spus Irinel Columbeanu în podcastul „Fiță cu Adiță”, potrivit cancan.ro.

Cum și-a pierdut Irinel Columbeanu toți banii

Fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns la sapă de lemn, după ce și-a pierdut întreaga avere după mai multe investiții neinspirate. Irinel Columbeanu a ajuns să trăiască din mila prietenilor și din donațiile oamenilor. Vila din Izvorani este doar o amintire pentru el, deoarece acum stă într-un azil din Ghermănești, același în care a stat și tatăl lui până în ultima clipă de viață.

„Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu.

Recomandări REPORTAJ. Cum e iarna în cel mai mare centru destinat oamenilor străzii din București pentru un pictor de icoane, un cinefil, un gropar și un inginer: „În momentul în care dai de dracul, și umbra te părăsește”

Irina Columbeanu muncește ca să își susțină tatăl financiar

Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, s-a angajat în Statele Unite ale Americii, iar toți banii pe care îi face îi trimite tatălui ei. „Mă consider un om norocos pentru că sunt sănătos și liber. Banii i-am pierdut din cauza deciziilor proaste pe care le-am luat atunci. Putea să-mi dea Dumnezeu mai multă minte, dar nu mi-a dat.

Irinuca și-a luat permisul și conduce un Mercedes GLC, un SUV 4×4, nu așa mare precum cel al domnului Tzancă. Irinuca m-a ajutat cu bani și a învățat și ea să facă bani pe munca ei.

S-a angajat la un restaurant italian din Los Angeles, nu știu exact numele, dar nici nu are importanță. Este chelneriță acolo. De asemenea, își dorește să se facă profesoară de limba franceză”, a mai spus fostul milionar pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News