Zilele trecute, Irinel Columbeanu posta pe pagina sa personală de Facebook imagini de la frizer, apoi poze în timp ce își savura cafeaua împreună cu un prieten. După ce și-a pierdut întreaga avere și ajunsese să locuiască într-un apartament dintr-un complex de blocuri de lângă București, acum fostul soț al Monicăi Gabor stă într-un azil din Ghermănești, același azil unde a stat și tatăl său până în ultima clipă de viață.

Puțini știu că Romanița Iovan a fost cea care l-a ajutat pe fostul milionar să își plătească chiria la apartamentul în care locuia, după ce a rămas fără vila din Izvorani.

Toți apropiații lui Irinel Columbeanu s-au mobilizat și au încercat să-l ajute financiar pe omul de afaceri, care acum a rămas fără nimic. Chiar și Gigi Becali a fost contactat pentru a-i întinde o mână de ajutor lui Iri, însă latifundiarul din Pipera a refuzat.

Acum, pe rețelele de socializare, Irinel Columbeanu este aspru criticat, după ce a început să iasă tot mai des de la azil. După ce zilele trecute a fost să se tundă, acum fostul soț al Monicăi Gabor a ieșit la un restaurant, unde spune că a mâncat cea mai bună pizza. De asemenea, în urmă cu două zile, Irinel Columbeanu a fost și la Ploiești, însă nu a spus ce a făcut acolo.

„Bine ai venit în lumea reală! Cum te simți când trăiești precum mulți români?”

Pe pagina sa de Facebook, Irinel Columbeanu a primit sute de comentarii în care este criticat pentru acțiunile sale. Mulți nu înțeleg de ce omul de afaceri nu stă liniștit la azil și preferă să iasă aproape zilnic.

„Nu mai are bani și s-a apucat de Facebook și de reclamă la paharul cu apă”, „Cine ți-a plătit pizza de data asta?”, „Și zici că n-ai bani”, „Te milogești să-ți plătească alții azilul, dar tu te postezi ca un șmecher cu bani”, „Parcă murea de foame”, „Te-ai făcut influencer?”, „Bine ai venit în lumea reală! Cum te simți când trăiești precum mulți români?”, au fost o parte dintre comentariile dure pe care le-a primit fostul om de afaceri.

Irinel Columbeanu le-a răspuns în mod ironic celor care l-au criticat și pare că nu a fost deloc deranjat de vorbele dure.

„ Nu știu cât timp Irinel Columbeanu va mai sta la azil”

Jurnaliștii de la Fanatik l-au contactat pe Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, pentru a afla cum se mai simte Irinel Columbeanu, însă răspunsul acestuia a ridicat câteva semne de întrebare cu privire la șederea prelungită a omului de afaceri la azil. „Nu pot să vă dau amănunte, deoarece eu nu sunt în București, dar din câte știu se simte foarte bine. (…) Nu știu cât va mai sta aici”.

Irinel Columbeanu a primit o reducere la azil

Ion Cassian a dezvăluit că oameni necunoscuți îl sunau pentru a face donații pentru Irinel Columbeanu. „În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului. Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Casian, conform spynews.ro.

