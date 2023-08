Timp de 5 ani, Irinel nu și-a putut vedea fiica. La momentul întâlnirii, acesta a rămas profund impresionat atunci când a văzut cât de mult a crescut fiica lui.

Într-un interviu pentru Playtech Știri, Irinel Columbeanu a dezvăluit cum a fost primit în America de către fosta soție, Monica Gabor, și actualul ei soț, milionarul Mr. Pink.

„Am călătorit destul vara asta, am fost în America, am fost și în Spania. În America, când am fost, eu și Monica ne-am înțeles foarte bine. Timpul vindecă tot. S-a purtat foarte frumos cu mine, atât ea, cât și soțul ei. Fără resentimente… Deloc”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Playtech Știri.

Din anul 2018, Irina Columbeanu nu mai trăiește în România alături de tatăl său.

„Irinuca s-a făcut mare, sunt mândru de ea! Îmi era atât de dor de ea… Irina s-a făcut atât de mare. Mi-a părut atât de bine că am reușit să o văd după atâția ani”, a mai spus afaceristul.

Reacția lui Irinel când și-a văzut fosta casă de la Izvorani

Viața lui Irinel Columbeanu a fost plină de surprize așa că de la o avere impresionantă și un palat la Izvorani, fostul milionar a ajuns să aibă probleme financiare. Fostul afacerist a acordat un interviu în timpul unei plimbări cu barca pe Lacul Snagov.

„I se vede acoperișul, acolo cu acoperișul prăbușit, cu bețele acelea care ies din el. Simt un mare regret, comparat cu unde stau acum comparația este groaznică. Acolo sus era camera mea, unde stăteam cu Oana.(…) Eram vecin cu jandarmii. Aici este pontonul unde m-am însurat ca să zic așa, unde am făcut nunta, vasul a acostat aici.

A început să se clatine. Era să fie o mare nenorocire aici. Barca am vândut-o. Vecinii erau super ok. Erau și jandarmii, era și fiica domnului Băsescu”, a povestit Irinel Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”.

