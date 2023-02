Ziua de 24 februarie, Dragobetele, l-a găsit pe Irinel Columbeanu singur. Nu are o iubită, o parteneră așa cum se întâmpla în anii trecuți. „Nu sărbătoresc Dragobetele! Anul acesta sunt singur, nu am iubită, nu sunt cu nimeni, nu mai sunt cu Oana! Un an de Dragobete singur, unul cu cineva și tot așa. Așa a fost să fie anul acesta”, a explicat fostul om de afaceri, care își dorește să aibă pe cineva alături.

Dacă acum ani de zile avea anumite cerințe atunci când își alegea iubitele, Irinel Columbeanu nu mai e acum la fel de strict. Își dorește ca în viitoarea relație să aibă parte de înțelegere. „Îmi doresc pe cineva în viața mea, normal, dacă este să fie! Viitoarea persoană de lângă mine nu trebuie să fie în niciun fel sau să arate într-un fel anume…într-un mod deosebit. Trebuie doar să ne înțelegem, atâta tot”, a mai zis el.

Fosta iubită, Oana Cojocaru, era 40 de ani mai tânără decât el

În urmă cu mai mulți ani, pe când locuia în vila din Izvorani, Irinel Columbeanu surprindea cu noua relație. Se afișa atunci cu Oana Cojocaru, o tânără pe care a cunoscut-o pe litoralul românesc, în timpul unui concurs de Miss.

Cei doi erau destul de discreți, dar uneori își mai făceau apariția și la evenimente mondene, foarte apropiați și asortați din punct de vedere vestimentar. Ulterior, după ce Irinel Columbeanu a întâmpinat probleme de ordin financiar și a fost nevoit chiar să se mute cu chirie într-un apartament din București, tânăra a anunțat și despărțirea lor.

Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

În mai 2021, Irinel Columbeanu fusese surprins cu altă femeie, iar asta nu o mai deranja pe Oana Cojocaru, căci se despărțiseră. „Nu, nu știu, de ce să mă afecteze? Foarte bine. Acum noi nu mai suntem într-o relație, deci nu ar avea de ce să mă afecteze, pentru că ne-am despărțit”, a declarat Oana, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu, pentru Cancan. Trei ani de zile a durat povestea lor de iubire.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

A scris despre Oana Cojocaru în cartea lui

în cartea lui, omul de afaceri face declarații neștiute despre povestea de iubire cu tânăra cu 40 de ani mai mică decât el. Playtech.ro a publicat câteva pasaje din cartea lui Irinel Columbeanu. Sunt pasaje în care acesta povestește despre traiul pe care l-a avut cu Oana Cojocaru în vila de la Izvorani, care a și ars.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă”, scrie fostul soț al Monicăi Gabor.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

O bună perioadă de timp, cei doi au locuit împreună într-un apartament în Piata Victoriei din București. S-au simțit bine, dar au mai avut și certuri, una dintre ele fiind așa de intensă, încât tânăra a vrut să îl părăsească, să plece în Brașov, la mama ei.

„Fu foarte impresionat de câtă grijă ea avu de el”

„Petreceau din ce în ce mai multe nopți în București, în apartamentul de pe Calea Victoriei. În decembrie se și certară, adică ea cu el, vru să plece de tot la mama ei, la Brașov, dar el nu o lăsă și îi propuse, în schimb, să se mute amândoi la apartament, după Revelion. Fu ultimul petrecut acolo. Până să fie remediat, frigul de acolo pe el îl doborî la pat, fu foarte impresionat de câtă grijă ea avu de el până îl puse pe picioare.

Când altădată el aproape că nu mai putea păși, ea ținu să-l însoțească la medic și să-l aștepte, chiar neprimită în cabinet. Ili nu știa ce să mai creadă (…). Lui Ili îi plăcea să o privească atunci când își punea la geam bărbia-n palme și admira cu încântare ca de copil de la înălțime luminile orașului”, mai scrie Irinel Columbeanu în „Chintesența”.

GSP.RO Câți bani primește lunar Marian Drăgulescu de la statul român. Suma este impresionantă cu adevărat: „Îţi asigură un trai cel puţin decent”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Drama neştiută a Florentinei Fântânaru. Prezentatoarea TV a rămas văduvă la 37 de ani şi şi-a îngropat soţul de ziua ei

Observatornews.ro Doi buzoieni au o afacere de succes cu un produs unic în Europa. Zece ani au muncit la el, dar acum au propria fabrică

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Dinamo s-a vândut! Fondul de investiții Certinvest este gigantul care va salva Dinamo. Câți bani a primit Dorin Șerdean pentru pachetul majoritar și reacția acestuia. Exclusiv

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie