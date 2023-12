De mai bine de două luni , Irinel Columbeanu s-a mutat într-un azil din Ghermănești. Împins de problemele medicale și financiare, omul de afaceri locuiește într-un centru unde are parte de toată îngrijirea de care are nevoie.

Având în vedere că banca i-a pus poprire pe pensia de nici 2.000 de lei, fostul om de afaceri a fost ajutat de prieteni și cunoscuți pentru a achita costurile lunare ale azilului, care nu sunt deloc mici, ele depășesc 7.000 de lei.

Obișnuit să socializeze și să se plimbe zilnic, Irinel Columbeanu iese des din azil, însă doar pe semnătură. Proprietarul centrului din Ghermănești a explicat că acesta nu poate pleca oricum, ci doar însoțit. Există reguli stricte pe care le respectă.

„Mulți zic că Irinel Columbeanu iese când vrea și pleacă atunci când vrea, însă la noi nu e ca la hotel”

„Mulți zic că Irinel Columbeanu iese când vrea și pleacă atunci când vrea, însă la noi nu e ca la hotel, cum s-ar crede. La noi sunt reguli stricte, Irinel, precum ceilalți pacienți cazați la noi, trebuie să anunțe numele persoanei care îl însoțește, indiferent că este prieten sau rudă.

Să precizeze clar la ce oră pleacă și la ce oră se întoarce. Totul este pe semnătura celui care îl însoțește, este notat numele acestuia la caiet, avem evidențe stricte. Pentru că, dacă i se întâmplă ceva cuiva, dacă dă vreo mașină peste ei, nu mai este responsabilitatea noastră, ci a celor care îi însoțesc”, a declarat Ion Cassian pentru Playtech.

Totodată, proprietarul azilului a vorbit și despre stilul vestimentar al lui Irinel Columbeanu, care a fost acuzat că poartă numai haine de firmă în ciuda faptului că nu are o situație financiară bună. „E adevărat că Irinel are multe articole vestimentare care costă foarte mult, dar nu sunt noi, nu sunt cumpărate recent, sunt din perioada când era milionar.

Nu trebuie condamnat pentru asta. La urma-urmei, sunt achiziționate din banii lui”, a mai spus Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești, care e bun prieten cu Irinel Columbeanu.

Cum vrea să facă bani Irinel Columbeanu la azil

Irinel Columbeanu are poprire pe pensia de 2.000 de lei pe care o primește de la stat. Astfel, în aceste condiții, fostul milionar se gândește la o nouă afacere. Crede că dacă o să scrie o carte despre viața lui la azil poate avea din nou succes pe plan financiar.

„Sper să reuşesc să găsesc o afacere care să mă scoată din situaţia asta. Am scris şi o carte şi am crezut că o să-mi rezolv necesităţile financiare, dar nu a fost să fie aşa. Poate dacă am ambiţia asta să mai scriu o carte în care să vorbesc despre lucrurile de aici, din această instituţie, şi sper să beneficiez de bunăvoinţa celor care au publicat primele mele cărţi…

Eu m-am gândit la o altă variantă, i-am propus Irinei să scrie următoarele volume şi să facă acest lucru în limba chineză”, a declarat Irinel Columbeanu într-un interviu la România TV.

