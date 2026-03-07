Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil. Cine i-a devenit coleg de cameră: „Se înstrăinase, nu prea ieșea”

Recent, Irinel Columbeanu a fost mutat într-o altă cameră, iar schimbarea pare să fie una benefică pentru starea lui. Potrivit directorului azilului din Ghermănești, fostul soț al Monicăi Gabor împarte acum camera cu un bărbat cultivat, cu care reușește să poarte conversații interesante.

Această schimbare îl ajută pe Irinel Columbeanu să nu mai simtă atât de acut singurătatea și îi oferă ocazia de a discuta despre diferite subiecte, lucru care îi face bine din punct de vedere emoțional.

„Nu îi era bine singur în cameră, cum a stat, la început, așa cum ceruse. Se înstrăinase, nu prea ieșea, decât la masă, citea și se uita la televizor. Acum, de când am decis, de comun acord, să mai stea cu cineva, este mai vioi.

L-am mutat cu un domn cult, manierat, are la bază și studii superioare, cu el dezbate și știrile tv, stau de vorbă. Mă bucur că îi este bine așa, că acest coleg de cameră este pe placul lui. Sper ca vremea să fie mai bună, în următoarea perioadă, și Irinel să iasă mai des pe afară, pe aici, prin curte sau să mai vină prietenii și să-l mai invite prin oraș, așa cum îi place.

Iarna, fiind foarte frig, și el având niște probleme de sănătate, deși nu grave, evită să iasă din cămin”, a declarat Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, unde fostul milionar locuiește de aproape trei ani, potrivit click.ro.

Cum s-a schimbat viața în azil a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a pocăit

Zilele lui Irinel sunt simple, dar pline de sens. Preferă să stea în azil, să citească, să mediteze și să se bucure de lucrurile mărunte care îi aduc liniște sufletească. Una dintre bucuriile sale mari este legătura cu fiica sa, Irina, pe care își dorește să o mai vadă cât mai curând. În ciuda zvonurilor care au circulat despre moartea sa, Irinel le ia în glumă, considerându-le știri false care nu îi provoacă teamă.

„Sunt bine. Sunt ok. Eu iau în glumă aceste zvonuri pe care le mai aud câteodată! Nu îmi este teamă de moarte. Bunul Dumnezeu pe care l-am invitat destul de curând la volanul vieții mele știe întotdeauna ce face! Am trecut la baptism pentru că am ascultat un impuls intern…”, a mărturisit fostul om de afaceri, potrivit click.ro.

Și a continuat: „Cred că e mai inteligent să îmi petrec timpul citind Biblia. Nu prea mai ies. Biblia după Ioan citesc și îmi place”.