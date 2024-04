Timp de trei ani, Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru au avut o relație, din 2018 până în 2021, însă ea l-a părăsit pentru a pleca în Dubai, unde a locuit o perioadă. Fosta iubită a omului de afaceri s-a întors la scurt timp în România și a început să practice yoga.

La revenirea în țară, ea nu a ezitat să îl viziteze pe Irinel Columbeanu, care s-a mutat la azil din cauza problemelor financiare și medicale cu care se confruntă. Oana Cojocaru ține legătura constant cu fostul om de afaceri, chiar dacă are iubit. Recent, ea a mers la azil și l-a vizitat pe Irinel Columbeanu, ba chiar l-a scos la o plimbare.

Pentru Click, fostul om de afaceri a dezvăluit cum a decurs întâlnirea cu Oana Cojocaru. „Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac.

Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună. Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină”, a declarat Irinel Columbeanu, care a spus și cum a fost răsfățat de fosta iubită.

„La masă am avut de toate, am mâncat niște paste, rață, chiar am avut de toate pe masă. Consumația nu am plătit-o nici eu, dar nici Oana, a fost din partea casei”, a adăugat el, fără să dezvăluie cu exactitate ce a discutat cu Oana Cojocaru.

Irinel Columbeanu spera să se împace cu Oana Cojocaru

Până de curând, Irinel Columbeanu încă spera la o împăcare cu Oana Cojocaru, deși mărturisea că a mai încercat o dată să reia povestea de dragoste. „Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei.

Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu acum câteva săptămâni pentru cancan.ro.

Cei doi s-au cunoscut la un eveniment monden, iar Oana Cojocaru avea doar 20 de ani atunci. Tânăra a fost alături de Irinel Columbeanu atunci când acesta și-a pierdut întreaga avere, iar o perioadă au locuit în apartamentul pentru care Romanița Iovan plătea chirie. Părinții fostei iubite a lui Irinel Columbeanu nu au fost niciodată de acord cu relația fiicei lor cu fostul milionar.

