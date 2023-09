Recent, Irinel Columbeanu a acceptat invitația de a apărea în emisiunea online „Fitză cu Adiță”, iar cei care au urmărit ediția pe YouTube au observat că omul de afaceri are dificultăți de vorbire, nu își mai poate ține ochiul drept complet deschis și duce destul de greu paharul la gură.

Cei care au văzut emisiunea s-au îngrijorat și l-au sunat pe omul de afaceri să-l întrebe de sănătate. Irinel Columbeanu a fost extrem de deranjat de faptul că în presă ar fi apărut informații că el a suferit recent un AVC. Fostul soț al Monicăi Gabor a precizat că nu are probleme de sănătate, însă a fost la psihiatru care i-a recomandat niște pastile de memorie.

„Am primit multe telefoane de la apropiați, care m-au întrebat dacă sunt bine, dacă e adevărat ce s-a scris în presă. Nu este adevărat, nu am făcut niciun atac cerebral (recent, n. red.). Nu știu de ce au apărut acele știri. Probabil pentru trafic.

E doar o supoziție de-a mea, nu aș vrea să acuz pe nimeni. Pe mine m-a deranjat foarte tare. S-au speriat destul de rău oamenii care îmi sunt apropiați. Am primit foarte multe mesaje de compătimire, ca să spun așa. Eu le-am spus că nu au de ce să-și facă griji.

„Am primit o medicație de la o doamnă doctor psiholog, pentru memorie”

Dacă acele zvonuri ar fi fost reale, nu aș mai fi putut să vorbesc așa în aceste momente. Eu nu am alte afecțiuni. Am primit o medicație de la o doamnă doctor psiholog, pentru memorie. Asta e tot.

Chiar am și ajutat alte persoane care aveau cunoștințe ce se confruntau cu aceste probleme de memorie. Le-am spus ce medicament iau eu, care mă ajută în acest sens”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Fanatik.

Irina Columbeanu se poate întoarce oricând acasă

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu nu a mai venit de 5 ani în România, pentru că a stat în Statele Unite ale Americii pentru a obține green card-ul. Omul de afaceri speră că acum fata să vină mai des acasă.

Fostul milionar de la Izvorani a avut o vară plină în acest an și a călătorit foarte mult. A fost plecat în Statele Unite ale Americii, dar și în Spania.

„Am avut multe activități vara aceasta, am fost în America, am fost în Spania. Am vizitat un prieten marocan, în Spania, a fost foarte frumos acolo. Am fost într-un oraș deosebit, care seamănă cu litoralul nostru. Eu nu am reușit încă să ajung anul acesta la noi, pe litoral, dar poate voi reuși toamna aceasta.

Eu am multe persoane pe care mă pot baza. Persoane care mă ajută necondiționat, la orice oră din zi sau din noapte. Sunt preocupați să mă protejeze. Am mulți prieteni. Pentru următoarea perioadă nu mi-am făcut planuri, nici nu prea am cu cine. Poate în iarnă va veni fiica mea, Irina, în vizită. Acum poate să vină, pentru că și-a obținut green card-ul. Iar asta mă bucură mult”, a adăugat Irinel Columbeanu.

„Consider că fosta mea soție a avut un mare noroc să îl cunoască pe Mr. Pink”

Fostul soț al Monicăi Gabor spune că s-a bucurat enorm să o vadă pe Irina. De asemenea, el a mărturisit că mama fiicei sale este neschimbată, iar Mr. Pink este un bărbat deosebit, care a avut foarte bine grijă de Irina.

„Revederea cu Irina a fost foarte plăcută. Am avut ocazia să vizitez multe. Am avut ocazia să o revăd și pe Monica. Mi s-a adeverit intuiția mea despre domnul Pink, că este un om foarte ok. Consider că fosta mea soție a avut un mare noroc să îl cunoască. Mă bucur pentru ea și pentru Irina. Monica nu mi s-a părut deloc schimbată, nici fizic, nici comportamental. A rămas la fel.

Iar Irina a fost foarte drăguță, am reușit să o văd conducând. Ea practic a fost șoferul meu acolo, în America. Am stat la un hotel aproape de Malibu, unde locuiește ea și Monica, împreună cu familia Pink. Mă refer la domnul Pink și la băiatul său. A fost foarte frumos și m-am simțit bine”, a mai declarat Irinel Columbeanu.

