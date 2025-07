După 19 ani împreună, Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca au decis să participe la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Motivul real al participării lor a ieșit la iveală în fața camerelor de filmat, luând pe toată lumea prin surprindere.

Criza din relația Isabel și Claudiu

Claudiu a fost cel care a luat decizia de a se înscrie la emisiune, după ce Isabel a făcut un gest neașteptat într-un moment dificil din viața lui. Ea a ieșit la o întâlnire cu un coleg de muncă, punând relația lor pe pauză. „Cred că lipsa de respect este cel mai grav lucru într-o relație și nu trebuie să tolerezi la infinit anumite lucruri. Până recent nu… Până în vară. A ieșit pe la cafele”, a mărturisit Claudiu.

Isabel și-a explicat acțiunile: „Problema a fost că eu am ieșit cu un coleg de muncă pentru că nu mai suportam situația de acasă. Eu i-am cerut timp și m-am apropiat de cineva, asta a fost! Eu eram supărată și sătulă că era tot timpul nervos. Am vrut să mă despart. Nu știe să comunice. I-am spus că nu mai vreau să fiu cu el, că sunt cu altcineva, el mă asculta”.

„Am avut o afacere cu un coleg de clasă și m-am simțit trădat. Am fost rănit în orgoliu și nu am putut să mă recuperez, pur și simplu. Am pierdut rațiunea. (…) Când mi-a cerut timp am stat puțin și am calculat lucrurile. Ne despărțim, dar eu voiam să știu lucrurile clare, eram puțin blocat. Mi-am plătit frustrările cu prieteni, familie și toate lumea cine era în jurul meu”, a explicat Claudiu Borca.

Cei doi au împreună un copil

În cadrul emisiunii, cuplul a dezvăluit că sunt părinți. Au o fiică de 17 ani care îi așteaptă acasă. „Avem o fată, are 17 ani. E o fată cuminte și educată, vrea să lucreze la Poliție”, a spus Claudiu. El a adăugat cu umor: „Noi le-am făcut pe toate pe dos: copilul, casa. Ieșim la pensie și ne căsătorim!”.