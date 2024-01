De mai mulți ani, Ramona Olaru s-a alăturat echipei de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și este foarte fericită cu jobul pe care îl are. Deși nu a luat castingul din prima, asistenta TV nu a renunțat la visul ei. „Dacă derulăm puțin mai mult, am cam făcut ucenicia la Super Bingo Metropolis! În anul 2013 eram la facultate, iar băieții își căutau o nouă vecină și m-am înscris, neașteptând neapărat să fiu sunată! Dar am fost… Nu m-au ales pe mine, însă am făcut impresie bună și am rămas în contactele lor, oarecum! La scurt timp, am fost sunată pentru Super Bingo, abia apoi a venit și partea cu «Prietenii de la 11». Apetitul mi-a fost deschis de către băieți, când i-am văzut prima dată pe post la Național… Mă vedem mereu pe lângă ei pe platou și încercam să îmi dau seama cum ar trebui să intru în TV…”, a povestit vedeta de la Antena 1 pentru viva.ro.

De curând, într-un interviu pentru cancan.ro, Ramona Olaru a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai exact, iubitul i-a propus să își dea demisia de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și să se mute cu el. „Și la mine se mai aprinde câte un beculeț la red flag și a fost o chestie, la un moment dat, a zis «haide, când îți dai demisia să te muți?». Și am zis «alo, tu ori mă susții să cresc în ceea ce fac, ori mă pui să renunț la munca mea, dup-aia să îmi dai șut când te-oi plictisi?». (…) E bărbat bine el, îi dau șut, își găsește 20 la noi. Bine, nu ca mine, că eu sunt unică”.

Ramona Olaru a fost fără iubit în vacanță

Ramona Olaru s-a întors recent dintr-o vacanță de două săptămâni și a ales niște destinații care i-au oferit amintiri de neuitat. „Două săptămâni, cap-coadă. Am fost în New York, am fost în New Jersey, am fost în Barbados, am stat și în Miami câte o zi, la dus și la întors. A fost extraordinar, cred că e cea mai tare vacanță dintre toate pe care le-am făcut până acum”, a spus asistenta TV.

Colega lui Dani Oțil și Răzvan Simion a precizat că a fost singură în vacanță, fără iubitul ei. „La noi e o situație mai altfel, momentan. Pentru că eu nu prea mai vreau să stau mult cu un bărbat în acest moment. Adică vreau, dar dup-aia nu mai vreau și tot așa”.

Deși sunt foarte îndrăgostiți, cei doi nu se văd atât de des. Iubitul Ramonei Olaru nu locuiește în România, astfel că întâlnirile nu sunt zilnice, dar nu este deloc deranjată de acest aspect. „Ba da, ne vedem, dar nu așa des și nu locuim împreună. Vreau să mă simt liberă în această perioadă din viața mea”.

