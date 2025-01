În urmă cu aproximativ doi ani, Feli Donose și Cătălin, alături de care a avut o relație care a durat 5 ani, s-au despărțit. Cei doi au împreună o fetiță, Nora Luna, care primește toată iubirea și atenția părinților. Cei doi au decis să păstreze o relație civilizată și să se implice amândoi în creșterea și educarea micuței lor.

În aceste condiții, de Crăciun, Nora Luna a mers la tatăl ei. Într-o postare pe Instagram, Feli Donose a recunoscut cât de greu i-a fost și ce dor a cuprins-o de fetița ei. „Crăciunul ăsta am fost singură acasă. Fără Nora Luna. A fost primul an în care am fost fără ea, prima oară când am stat mai multe zile fără. A petrecut Crăciunul cu tatăl ei.

Așa cred că se întâmplă lucrurile corect și sănătos pentru copil după ce părinții lui n-au mai funcționat bine împreună, dar orice ar fi, fac echipă pentru cel mic. ❤️ Ei bine, zilele astea au fost un test pentru mine. E minunat să fiu mamă. Chiar e! Ce am conștientizat zilele astea a fost că în ultimii 10 ani am fost artistul, în ultimii 6 mama. Dar femeia? Ea… nu a mai existat”, a dezvăluit artista.

Feli Donose: „E sănătos să fii prezent în toate rolurile din viață”

Și a continuat: „În ultimii ani am făcut totul pentru muzică și pentru copila mea. E minunat ce am ales! Face parte din destinul meu asta și sunt superrecunoscătoare! ❤️ Dar am uitat cine sunt fără aceste două roluri. Zilele astea am fost prezentă doar în viața mea.

M-am culcat târziu, nu pentru că nu terminasem chestii prin casă, ci pentru că m-am uitat la un film, am stat la povești cu fetele, am trecut prin amintiri, am râs, am plâns, am făcut planuri, am ascultat muzică la maximum în casă 24/24, am făcut ordine în gânduri, l-am spălat pe Oli, mi-am cumpărat aspirator nou, nu pentru că nu aveam, ci pentru că pe ăsta îl are și vecina mea și mi-a plăcut, nu am mâncat mai deloc nesănătos, iar ușa vecinilor-prieteni și a prietenilor-familie a fost larg deschisă pentru mine.

Oricând. La orice oră. ❤️ Eu nu-s cu alcoolul. Prietena mea Mădălina mereu râde cu drag că “pup” un pahar de vin două zile. Așa că în fiecare zi am băut un pahar, două. Ieri seara chiar mai mult 😂. Am tot împins zilele astea gândul obsesiv că o vreau pe Luna acasă. Am și plâns de dor, m-am uitat la poze și video, clasicul dorului. Dar am stat focusată pe momentul prezent.

E sănătos să fii prezent în toate rolurile din viață. Că vrem, nu vrem, suntem actorii vieții noastre. O să fiu mai prezentă în viața mea de acum. E sănătos pentru amândouă. ❤️ Voi mai vrea timpul meu. Nu e egoism. Face parte din iubirea de sine. Prin toată călătoria asta, mergem mână în mână iubita mamei. Doar te rog, din când în când, dacă vezi că uit de mine, adu-mi aminte să mă iubesc un strop mai mult”.

În aprilie 2024 s-a aflat și că Feli Donose are un nou iubit, însă în postarea recentă de pe Instagram nu a mai dezvăluit nimic despre el, a explicat doar că a fost singură, ce ar da de înțeles că s-ar fi despărțit de partener. Rămân doar speculații, artista nu a făcut lămuriri pe acest subiect.

