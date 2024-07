„Relația cu părinții mei s-a rupt după ce m-am căsătorit cu Albu. Am plâns din cauza lor, la America Express, în momentul în care am primit scrisoare doar de la sora mea și de la părinții lui Mike. Am și spus atunci că-mi pare rău că ai mei nu m-au iubit. Acum însă lucrurile au intrat pe făgașul normal.

Relația cu părinții mei este în acest moment una foarte bună. Ne-am apropiat din nou, iar lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. Mikaela petrece în fiecare săptămână câteva zile cu ei, ceea ce îmi umple inima de bucurie. Părinții mei s-au implicat în ultima perioadă foarte mult. Familia este totul”, a mărturisit Iulia Albu pentru Cancan.

Mesajul Iuliei Albu pentru fostul soț

Iulia Albu are un mesaj pentru tatăl fiicei sale, Mihai Albu, care a atacat-o, recent, în mass-media.

„Prioritatea mea este fiica mea. Atât! Nu am de ce să dau curs acestor provocări continue din partea fostului meu soț. În toți acești ani am încercat și chiar am reușit, de cele mai multe ori, să mă țin departe de el și să nu intru în circul creat de acesta.

Fostului meu soț îi urez mai multă maturitate în abordări și mai multă atenție acordată relației cu propria fiică. Și multă liniște sufletească”, a completat vedeta TV.

Iulia Albu își dorește să devină din nou mamă, însă, înainte de asta vrea să se consulte cu fiica ei, Mikaela.

„Îmi doresc enorm încă un copil. Dar acestă decizie va fi luată și împreună cu Mikaela. Știu ce înseamnă să ai o soră sau un frate și nu vreau să o privez de acest privilegiu. Dar un lucru este clar, nu mă grăbesc nicăieri.

Mika își dorește să urmeze un profil de filologie sau științele naturii, drept pentru care aceasta va fi direcția spre care ne vom orienta”, a mai spus aceasta.

