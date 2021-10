„Fiind o persoană care a dărâmat destule mituri, am fost mereu concentrată pe a impune propria estetică şi propriile valori. A existat însă o lungă perioadă în care am avut parte de bullying. Cred că oricine trece prin ce am trecut eu înțelege că dintr-o asemenea situație nu poți ieși niciodată câștigător. Si este ok.

Chiar şi supereroii plâng noaptea în pernă. Secretul este să ALEGI ca dintr-un anumit moment încolo vocile care te-au rănit sa devină zgomot de fundal si nimic mai mult”, a declarat Iulia într-un interviu pentru Unica.

Iulia Albu a subliniat și cât de importantă este naturalețea pentru încrederea în sine: „Naturaleţea este şi va fi mereu apreciată.

Viaţa se trăieşte în afara Instagramului. Când ajungi să traieşti însă, pe aceste platforme, lucrurile devin periculoase.

Frumuseţea nu este dată de înălţime, greutate, simetrie. Frumuseţea este o simfonie unică pentru fiecare dintre noi. Asemenea unei orchestre, ea nu poate performa în lipsa dirijorului”, a spus ea în cadrul interviului pentru sursa citată.

