Iulia Albu și-a pregătit cu multă atenție ținutele extravagante pentru sezonul 5 al show-ului „Splash! Vedete la apă”. În total, 14 outfituri – câte unul pentru fiecare episod în parte. Rochia pe care și-a aplicat o sirenă a fost una dintre cele mai apreciate, iar în cadrul galei care va fi difuzată în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1, jurata va purta o rochie pe care se află mii de paiete rotunde.

Având o imaginație bogată, curaj nelimitat și o experiență uriașă, criticul de modă Iulia Albu știe să accesorizeze fiecare ținută corespunzător: de la coafură, bijuterii, încălțăminte până la zâmbetul larg și cuvintele potrivite… în funcție de interlocutorul care „îi pică în plasă“ sau nu!

„Sezonul 5 al emisiunii «Splash! Vedete la apă» a reluat tema sirenei portretizată în Știma Apelor în cadrul sezonului trecut, când am purtat rochie verde cu coadă de sirenă în care am și notat cu trofeul show-ului. Purtată în prima finală a emisiunii, rochia specială are pe ea o piesă antică: o Lusterweibchen, iar materialul din care a fost croită rochia este un material inovativ, cu fire din metal“, a declarat jurata care oferă notele secrete concurenților ce își depășesc limitele pe platourile de filmare de la Bazinul Olimpic din Bacău.

Despre rochia pe care sunt stilizate diferite scoici, purtată în cea de-a șaptea ediție, fashion editorul a mărturisit: „Red Carpet Concept – una dintre ținutele de la «Splash! Vedete la apă» a fost una din piesele de rezistență prezentată în cadrul Milano Fashion Week a celebrei case Max Mara SportMax: rochia cu inspirație marină“.

Iulia Albu a optat să îmbrace în penultima ediție de calificări o ținută sofisticată, pe care a accesorizat-o cu una dintre perechile de cercei din propria colecție.

„Lostrița – rochie din mii de paiete rotunde, accesorizată cu o pereche de cercei Iulia Albu Les Merveilles care au ca inspirație zeitățile solare. Ce ar fi fost ținutele «Splash! Vedete la apă» fără portretizarea peștelui?!“, a mai precizat jurata misterioasă.

Telespectatorii pot vedea urmărind în această seară ediția 12, începând cu ora 20:30, la Antena 1. Paula Chirilă, Erika Isac, Mellina, Cristi Iacob, Dima Trofim și Zannidache sunt concurenții care se vor întrece diseară în sărituri spectaculoase. Următoarea gală de calificări va fi vineri, 2 septembrie, de la 20:30, iar ultimul câştigător al sezonului 5 „Splash! Vedete la apă“ va fi desemnat sâmbătă, 3 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.

