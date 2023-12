Scandalul dintre cele două vedete a izbucnit recent, în urma apariției Anamariei Prodan ca invitat special la „America Express”, unde a făcut echipă cu Cătălin și Romică Țociu. Iulia Albu, care face echipă cu Mike în concurs, nu s-a putut abține și a comentat ținuta Anamariei Prodan. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf purta un maiou alb, o pereche de pantaloni cargo și bijuteriile sale extrem de scumpe.

„Are tot cartierul pe ea!”, a spus criticul de modă. Auzind acestea, Anamaria Prodan a răbufnit: „Îmi aduc aminte însă că am ajutat-o în viața asta pe această doamnă enorm. Sunt mândră de acest lucru. Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție”.

Iulia Albu, mesaj pentru Anamaria Prodan: „Îi doresc multă liniște sufletească”

Deși cândva au fost apropiate, Iulia Albu nu a atacat-o pe Anamaria Prodan pentru declarațiile ei, însă nu a ezitat și, discret, i-a dat replica. „Pentru o persoană căreia nu-i pasă de nimeni altcineva, vorbește suspect de mult despre mine doamna Prodan. Îi doresc sărbători foarte frumoase. Îi doresc multă liniște sufletească”, a spus Iulia Albu pentru Fanatik.

Întrebată dacă e adevărat ce a spus Anamaria Prodan și anume că i-a fost aproape într-o perioadă când era ținta criticilor, Iulia a zis: „Nici nu vreau să comentez chestia asta. Mi se pare ridicol. Maioul îl poate arde de Crăciun sau de Anul Nou. În alte părți se practică.

S-a întâmplat și la America Express, unde am ars niște păpuși. Asta a fost deja difuzat acum o săptămână, cred. Este un ritual și la spanioli. Și în Ecuador parcă… Oricum țin să spun că îi doresc sărbători frumoase”.

Ce a mai spus Anamaria Prodan despre Iulia Albu

Cele două au avut o perioadă în care erau apropiate și se înțelegeau foarte bine. „Despre doamna de care mă întrebați, nu vreau să comentez, căci aș da prea multă importanță celor care se cațără pe spatele meu să apară prin ziare. Nici nu am dat importanță și nici nu dau. Nu mă uit la comentarii și chiar nu am prietenie cu nimeni.

Am cercul meu de prieteni mic, dar cu mare valoare intelectuală și spirituală. Repet, dacă doamna respectivă, atunci când vorbește despre mine, își face un ban să ducă acasă o pâine, mă bucură enorm. Eu sunt Anamaria Prodan și nu am cum să dau atenție acestor doamne. Îmi aduc aminte însă că am ajutat-o în viața asta pe această doamnă enorm și sunt mândră de acest lucru.

Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție. I-am luat apărarea! Așa se vede caracterul oamenilor, căci cel ce vorbește urât de cel ce i-a dat o pâine să mănânce se va întoarce mereu să muște mâna care-l hrănește toată viața.

Ține de educație, măreție și omenie. Să-i dea Dumnezeu minte, fericire și multă sănătate!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!

