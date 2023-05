A fost o surpriză să o vedem pe Iulia Albu printre concurenții de la America Express și acum declară că este pregătită să treacă prin această experiență, care cu siguranță va fi una de neuitat atât pentru ea, cât și pentru iubitul ei, Mike. „Este oficial #teamMAIIA America Express începe acum! El este Mike și, chiar dacă îmi cântă la vioară nu întotdeauna îmi cântă și în strună. My partner in craziness and life . Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează ”, a scris criticul de modă pe rețelele de socializare.

Reamintim faptul că Iulia Albu a mai fost la Asia Express, în calitate de invitat special. Ea este pregătită să facă față tuturor provocărilor din show-ul de la Antena 1.

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un mare DA! De ce acum? Pentru că acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu, cât și în noi înșine. Suntem aici pentru experiența completă!”

Mike, iubitul Iuliei Albu, a povestit cum a primit propunerea din partea acesteia. „Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți în America Express, am știut clar care va fi răspunsul meu. În fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinate, dar, la finalul zilei, este ca un copil mic care are nevoie constantă de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe acum! Și cu mine, aparent!”

Cine sunt cele 9 perechi de concurenți de la America Express – Drumul Soarelui

Nouă perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață, și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Concurenții vor pleca în doar câteva zile în aventura vieții lor, iar emoțiile sunt uriașe pentru ei. Acum rămâne de văzut cum se vor descurca vedetele noastre într-o țară străină cu doar 1 euro pe zi.

Care este marele premiu de la America Express – Drumul Soarelui

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

