Proiect de lux în Santorini: hotel, vile și spa termal

Proiectul lui Jean Valvis a pornit după ce omul de afaceri ar fi descoperit întâmplător o sursă de apă termală în timpul unor foraje pentru irigarea viilor, moment care a schimbat direcția investiției spre turismul de wellness și spa.

Investiția prevede construirea unui complex de 5 stele cu hotel, vile, suite și facilități de wellness, pe o suprafață de peste 10 hectare. Capacitatea totală estimată este de aproximativ 166 de paturi, iar proiectul include și piscine private, spații de evenimente, restaurante și zone dedicate gastronomiei locale.

Conform datelor analizate de Profit.ro, proiectul este dezvoltat de compania Athinaion Gi A.E. și se află în zona Platynamos – Vlychada, pe insula Thira/Santorini.

Planurile pentru Santorini Valvis Volcanic Spa au început încă din 2023.

Unele surse spun că omul de afaceri vrea să transforme „rezervorul de apă”, descoperit surprinzător, într-un hotel de peste 2.500 mp, cu 83 de piscine.

La nivel local, inițiativa este criticată: „Rezervorul de apă dorește să devină un SPA de 2.500 mp și un hotel de 5+ stele cu 83 de piscine (!) pe o suprafață de 110 acri. Îngrijorarea pentru ziua următoare este uriașă.”, scria o organizație locală pe pagina sa de Faceook, în urmă cu trei ani.

Proiectul apare și pe site-ul enterprisegreece.gr, din aprilie 2023.

Google maps// izvor termal
Locul în care va fi construit Santorini Valvis Volcanic Spa Foto: Facebook//Enterprise Grecia

Investiție de 67,5 milioane euro, declarată proiect strategic în Grecia

Autoritățile elene au încadrat proiectul ca investiție strategică, cu un buget oficial de 67,5 milioane euro. Suprafața totală a terenului este de aproximativ 108.000 metri pătrați, iar suprafața construită depășește 16.000 metri pătrați.

Planul include și componente complementare legate de vinificație și produse locale, cu spații de degustare și facilități demonstrative pentru producție.

Proiectul ar fi evaluat de omul de afaceri Jean Valvis la peste 100 de milioane de euro și este prezentat ca noul pariu al acestuia pentru modelul alternativ la turismul de masă și la suprasolicitarea insulei Santorini.

Proiectul întâmpină întârzieri administrative

Deși investiția este aprobată la nivel strategic, proiectul se confruntă cu întârzieri administrative. 

Ministerul Mediului din Grecia a solicitat suspendarea consultării publice pentru evaluarea de mediu, până la finalizarea unui cadru general de planificare pentru Santorini.

Potrivit presei elene, eKathimerini și Tornos News, autoritățile analizează impactul cumulativ al investițiilor turistice asupra insulei.

Pe de altă parte, platforma Sustainable Cyclades, subliniază că proiectul spa al lui  Jean Valvis, ar putea distruge caracterul geologic și peisagistic al locului.

În septembrie 2025, omul de afaceri a spus că izvorul descoperit se află pe lista Ministerului Turismului cu Resursele Naturale Termale Recunoscute: „Apa de foraj hidroelectric de la locația Platynamos-Xetrypiti”, DD Megalochori, Municipiul Thira , aflată în proprietatea sa, a fost recunoscută ca resursă naturală termală.

Zona Vlychada este ultima parte a insulei Santorini unde se poate observa cum era insula înainte de exploatarea turistică. „Aceste formațiuni au apărut odată cu depunerea de cenușă vulcanică în timpul erupției din perioada minoică și au o vechime de cel puțin 3.500 de ani”, relatează Santorini Magazine.

Persoane care fac plajă se bucură de plaja Vlychada de pe insula Santorini pe 3 iunie 2023.
Plaja Vlychada, Santorini Foto: Profimedia

Cine este Jean Valvis

Jean Valvis mizează pe transformarea Santorini într-o destinație de turism termal pe tot parcursul anului, nu doar într-o insulă sezonieră. Proiectul este prezentat ca o alternativă la turismul de masă, cu accent pe wellness, natură și resurse geotermale.

Omul de afaceri de origine greacă, Jean Valvis, cunoscut pentru dezvoltarea unor branduri importante de apă minerală și lactate pe piața din România.

Este fondatorul Aqua Carpatica, dar și al brandurilor Dorna și LaDorna, pe care le-a dezvoltat și ulterior le-a vândut unor mari grupuri internaționale.

Dorna a fost vândută către Coca-Cola, iar LaDorna către Lactalis. În cazul Aqua Carpatica a ales o strategie diferită, cu intrarea PepsiCo ca acționar minoritar, păstrând controlul.

Despre România, Jean Vavis a spus recent că „este cea mai frumoasă țară și este o țară dorită. Trebuie să te comporți frumos cu ea ca să nu o pierzi”.

Investiția de pe insula Santorini este descrisă în presa elenă ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte private de pe insulă, dar și ca unul controversat din cauza impactului asupra peisajului local.

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