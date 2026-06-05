Evaluarea a fost realizată cu 11 zile mai devreme. Este vorba despre cel de-al doilea apel de proiecte, care este dedicat investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei.

În cadrul perioadei de depunere, desfășurată între 8 aprilie și 13 mai 2026, au fost înregistrate opt cereri de finanțare. Valoarea totală solicitată pentru aceste proiecte se ridică la suma de 79.578.450,14 lei.

Cele opt cereri de finanțare sunt:

Aerodromurile din România trec pe energie verde: Opt proiecte, de peste 79 de milioane de lei, prin Fondul pentru Modernizare
Cereri finanțare în cadrul programului Fondul pentru Modernizare. Foto: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Cel mai mare ajutor de stat, de 15.782.232,4 lei, îl va primi Aeroportul Internațional Maramureș pentru proiectul „Înființare capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”.

Din punct de vedere financiar, toate proiectele admise se încadrează perfect în bugetul alocat pentru această sesiune. Autoritățile menționează că, dacă în etapa de contractare toți solicitanții își vor menține eligibilitatea, concurența efectivă va fi restabilită în sesiunile viitoare prin reducerea bugetului, în conformitate cu Regulamentul European numărul 651 din 2014 și cu Schema de ajutor de stat.

Următoarele etape sunt extrem de importante pentru solicitanți și încep de vineri, 5 iunie, când se deschide perioada de depunere a contestațiilor, proces ce se va încheia pe data de 6 iulie 2026.

Ulterior, va urma etapa de contractare, programată în intervalul 6 august – 7 septembrie 2026. În această perioadă, solicitanții propuși pentru finanțare au obligația de a transmite toate documentele suport care dovedesc criteriile asumate inițial prin Declarația unică și de a semna contractele oficiale de finanțare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este și cum arată soția lui Eugen Tomac. Au împreună o avere fabuloasă, dar un detaliu despre doamna Tomac a atras atenția și a stârnit reacții
Viva.ro
Cine este și cum arată soția lui Eugen Tomac. Au împreună o avere fabuloasă, dar un detaliu despre doamna Tomac a atras atenția și a stârnit reacții
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Unica.ro
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
GSP.RO
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
GSP.RO
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
Parteneri
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Libertateapentrufemei.ro
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Eugen Tomac, premier desemnat

Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 09:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
LiveText
Politică 08:09
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
Parteneri
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul.ro
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii iubiți de milioane de români
Fanatik.ro
Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii iubiți de milioane de români
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cât costă cursurile de imobiliare pe care le predă Rocsana Marcu în Dubai: „Asigur două nopți de cazare”
Stiri Mondene 09:55
Cât costă cursurile de imobiliare pe care le predă Rocsana Marcu în Dubai: „Asigur două nopți de cazare”
Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Exclusiv
Stiri Mondene 04 iun.
Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
ANM anunță vreme schimbătoare în iunie: zile însorite, furtuni și temperaturi peste normal
ObservatorNews.ro
ANM anunță vreme schimbătoare în iunie: zile însorite, furtuni și temperaturi peste normal
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Cine este SOTIA lui Eugen Tomac. Femeia are o functie importanta, dar...
Redactia.ro
Cine este SOTIA lui Eugen Tomac. Femeia are o functie importanta, dar...
Clipe de groază pe aeroportul din Frankfurt. Un avion s-a prăbușit la poarta de îmbarcare
KanalD.ro
Clipe de groază pe aeroportul din Frankfurt. Un avion s-a prăbușit la poarta de îmbarcare

Politic

Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 09:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Ilie Bolojan contrazice SRI și spune că a avut autonomie în contractul de 196 de milioane de euro cu DIGI: „Am aflat din presă cine a semnat”
Politică 08:25
Ilie Bolojan contrazice SRI și spune că a avut autonomie în contractul de 196 de milioane de euro cu DIGI: „Am aflat din presă cine a semnat”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia
Fanatik.ro
Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?