Evaluarea a fost realizată cu 11 zile mai devreme. Este vorba despre cel de-al doilea apel de proiecte, care este dedicat investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei.

În cadrul perioadei de depunere, desfășurată între 8 aprilie și 13 mai 2026, au fost înregistrate opt cereri de finanțare. Valoarea totală solicitată pentru aceste proiecte se ridică la suma de 79.578.450,14 lei.

Cele opt cereri de finanțare sunt:

Cereri finanțare în cadrul programului Fondul pentru Modernizare. Foto: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Cel mai mare ajutor de stat, de 15.782.232,4 lei, îl va primi Aeroportul Internațional Maramureș pentru proiectul „Înființare capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”.

Din punct de vedere financiar, toate proiectele admise se încadrează perfect în bugetul alocat pentru această sesiune. Autoritățile menționează că, dacă în etapa de contractare toți solicitanții își vor menține eligibilitatea, concurența efectivă va fi restabilită în sesiunile viitoare prin reducerea bugetului, în conformitate cu Regulamentul European numărul 651 din 2014 și cu Schema de ajutor de stat.

Următoarele etape sunt extrem de importante pentru solicitanți și încep de vineri, 5 iunie, când se deschide perioada de depunere a contestațiilor, proces ce se va încheia pe data de 6 iulie 2026.

Ulterior, va urma etapa de contractare, programată în intervalul 6 august – 7 septembrie 2026. În această perioadă, solicitanții propuși pentru finanțare au obligația de a transmite toate documentele suport care dovedesc criteriile asumate inițial prin Declarația unică și de a semna contractele oficiale de finanțare.

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