Iulia Pârlea a avut prima reacție publică după ce numele ei a fost vehiculat în legătură cu un presupus trio amoros. Prezentatoarea Meteo de la PRO TV a fost asociată, în ultimele zile, cu actorul Silviu Mircescu, după ce în presă au apărut informații despre o posibilă idilă între cei doi.

Totul a pornit după ce Silviu Mircescu a divorțat de mama copilului său, iar cancan.ro a publicat detalii surprinzătoare despre relația lui. În cadrul emisiunii La Măruță, actorul a ținut să clarifice situația și a infirmat categoric orice legătură de natură romantică cu Iulia Pârlea.

Reacția Iuliei Pârlea

La rândul ei, Iulia Pârlea s-a arătat dezamăgită că nu a fost contactată pentru un punct de vedere înainte de publicarea articolelor și a atras atenția asupra felului în care unele titluri pot crea povești false, care nu reflectă realitatea.

„Un tabloid a publicat o știre falsă despre mine, fără să verifice, fără să mă întrebe nimic. Etica profesională nu e un citat frumos pentru bio — eu, ca jurnalist, știu că există o regulă simplă: verifici informația din cel puțin două surse și dai un telefon persoanei despre care scrii. Când sari acești pași, nu mai faci presă, faci rău.

Într-o secundă, într-un colț de birou, două vorbe false pot știrbi încrederea, pot ruina o reputație și pot distruge o persoană.

Ar fi frumos să învățăm că respectul și umanitatea, în viață dar și în muncă, nu sunt opțiuni, sunt responsabilități!”, a scris Iulia Pârlea pe rețelele de socializare.

Silviu Mircescu și-ar fi înșelat fosta soție

Viața personală a lui Silviu Mircescu este din nou în centrul atenției! După ce s-a aflat că actorul și-ar fi înșelat iubita cu știrista de la Meteo, familia fostei soții rupe tăcerea și face dezvăluiri uluitoare despre motivele divorțului și despre comportamentul controversat al acestuia.

Ies la iveală noi detalii despre viața tumultuoasă a actorului Silviu Mircescu, cunoscut pentru rolurile sale din producțiile TV difuzate de PRO TV. După ce s-a zvonit că și-ar fi înșelat actuala iubită cu știrista de la Meteo, familia fostei soții aduce în atenția publicului un trecut marcat de infidelități și scandaluri.

„Ei sunt separați de anul trecut, pentru că am descoperit că el avea o relație extraconjugală cu domnişoara model. Noi am vorbit cu ea la telefon și i-am spus că va avea aceeași soartă”, a declarat familia fostei soţii pentru CANCAN.RO.

