Iulia Vântur își obișnuise fanii cu aparițiile ei elegante, în rochii vaporoase, lungi și colorate, însă de această dată pentru acest nou proiect în India s-a transformat radical. Vedeta poartă costume mulate, unele din latex și se luptă ca o profesionistă.

Ea stăpânește perfect și armele de foc, dar și sabia.

Pentru a realiza toate scenele din videoclip, ea s-a s-a antrenat serios la Los Angeles cu Daniel Cicero, un cunoscut cascador de la Hollywood, mai scrie tvmania.ro.

Cum i se spune Iuliei Vântur în India

Înainte cu câteva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat împreună cu familia lui în India, acolo unde a vrut să scape de Revelion, fiindcă indienii nu petrec în noaptea dintre ani. Când se afla într-un tur la Taj Mahal, ghidul a auzit că prezentatorul este din România și l-a întrebat dacă a auzit de Lula. Dan Negru nu a știut despre cine este vorba, apoi când ghidul a spus despre Salman Khan și-a dat seama despre cine e vorba, de fapt. „Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Khan și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru unica.ro.

Iulia Vântur s-a mutat în India în urmă cu mai mulți ani, acolo unde trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de Salman Khan. Fosta prezentatoare de la PRO TV este faimoasă în țara iubitului ei, iar indienii o îndrăgesc.

„Nu sunt zece ani de când am plecat în India, ci de când am descoperit viața în India, m-am mutat după vreo alți câțiva ani de vizite. Și pe atunci am făcut tot ce am simțit, era o lume total nouă, fascinantă, însă atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama.

Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate, iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua.

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a povestit Iulia Vântur într-un interviu pentru viva.ro.

