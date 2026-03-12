„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, au scris cei de la Holograf pe Facebook.

Astfel, se pare că Iulian Mugurel Vrabete a murit după ce a dus o luptă cu o boală incurabilă despre care cei de la Holograf nu au oferit mai multe detalii.

După ce informația potrivit căreia a murit colegul lui Dan Bittman, în mediul online au apărut reacții atât din partea fanilor, cât și din partea altor artiști.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Și Nicu Alifantis a avut un mesaj postat pe aceeași rețea de socializare: „Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag”!

