În cadrul interviului pentru VIVA!, vedeta a explicat că frumusețea poate fi un atu la început de drum, însă nu este suficientă pentru a rezista pe termen lung într-o industrie competitivă.

„Cred că frumusețea poate fi un avantaj în anumite contexte, mai ales în industriile în care imaginea contează, dar nu ține loc de muncă, disciplină sau consistență. Pe mine, în mod sigur, m-a ajutat în anumite momente să fiu observată mai repede, dar în același timp m-a și obligat să demonstrez constant că există mult mai mult în spate decât o imagine. Și cred că asta te face, în timp, mai ambițios și mai atent la ce construiești cu adevărat”, a declarat Iuliana Luciu.

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Iuliana Luciu: „Am simțit că trebuie să muncesc mai mult decât alții”

Mai mult, Iuliana Luciu a precizat că a depus efort pentru a-și face recunoscută munca, fiind atentă la proiectele în care se implică.

„Au existat momente în care am simțit că trebuie să muncesc mai mult decât alții ca să mi se recunoască munca, nu doar apariția. Dar nu am văzut asta ca pe un dezavantaj, ci mai degrabă ca pe un filtru: rămân în joc doar lucrurile reale, făcute cu muncă și consecvență. În final, cred că imaginea poate deschide uși, dar nu te ține în cameră – asta o face ceea ce livrezi în timp”, a declarat ea pentru aceeași sursă.

Subiectul intervențiilor estetice, intens speculat de-a lungul timpului în spațiul public, a fost abordat de sora Nicoletei Luciu. Fără a alimenta zvonurile sau poveștile create în jurul fizicului său, Iuliana pune accentul pe un stil de viață echilibrat.

„Nu am fost niciodată genul care să vorbească despre «secrete» sau să întrețină speculații. Prefer ca oamenii să mă vadă așa cum sunt, fără povești în jurul meu. În general, cred că aspectul ține mult de stilul de viață: somn, alimentație, hidratare, grijă de sine și, foarte important, starea interioară. Când ești bine cu tine, asta se vede automat și în exterior. În rest, nu sunt obsedată de perfecțiune. Încerc să am grijă de mine într-un mod natural și constant, fără extreme și fără presiune. Pentru mine, echilibrul e cel mai important «secret», dacă îi pot spune așa”, a încheiat Iuliana Luciu.

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