Cu doar câteva ore înainte ca finala Eurovision România 2026 să înceapă la TVR, Libertatea, care este partener al competiției muzicale, a stat de vorbă cu Iuliana Marciuc, manager de proiect Selecția Națională Eurovision 2026.

Câștigătorul finalei Eurovision România 2026 va fi aflat în jurul orei 22.45

Întrebată ce aduce nou finala Eurovision România 2026, față de anii precedenți, dar și al ce oră va fi desemnat reprezentantul țării pentru ultimul act de la Viena, vedeta a precizat că în jurul orei 22.45 vom afla cine a fost desemnat câștigător.

„Încă din semifinale interacțiunea cu publicul a fost una activă, iar la finală menținem acest trend prin apariția prezentatorilor în public și în backstage alături de susținători și fani. O noutate este transmiterea live în online, cu interpretare în limbajul semnelor.

Show-ul de televiziune este în continuă evoluție. În acest spirit, TVR a mobilizat resurse de peste 200 de metri pătrați de ecrane led de înaltă rezoluție și peste 170 de aparate de iluminat inteligent. Studioul 3 al TVR a fost adaptat tehnic să permită utilizarea acestor resurse pentru obținerea unui show marca Eurovision 2026. Spectacolul finalei începe la ora 20.00 și se termină în jurul orei 22.45, când se va anunța câștigătorul Eurovision România 2026”, a spus Iuliana Marciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

Managerul de proiect al Selecției Naționale Eurovision 2026 a dezvăluit și cea mai poate vedea publicul în finala difuzată live de TVR, pe lângă prestațiile celor 12 artiști.

Andreea Bălan, show pe scena TVR

„Interval act este show-ul Andreei Bălan, considerată una dintre artistele din România cu cel mai spectaculos show, reușește să îmbine într-un mod unic muzica, dansul și costumațiile elaborate într-un concept scenic complex. Pe lângă coregrafiile atent construite pentru fiecare piesă, Andreea Bălan și echipa sa de dansatori aduc pe scenă acrobații spectaculoase, momente care taie respirația și transformă fiecare apariție într-un show complex, comparabil cu producțiile internaționale. Schimbările frecvente de costume, varietatea stilurilor de dans abordate și atenția la detalii completează un concept artistic coerent și impresionant”, a adăugat Iuliana Marciuc.

Vedeta a vorbit și despre melodiile care sunt în finala Eurovision România 2026, dar și despre locul pe care speră să ajungă țara noastră în finala internațională de la Viena.

„Este o infuzie de tinerețe și mulțumim pentru încredere tuturor artiștilor și producătorilor muzicali, mulți dintre ei la început de drum. Piesele sunt foarte diverse, de la rock, la pop, la balade sau la ritmuri balcanice, toate cu sonorități moderne.

Evident că ne dorim calificarea în finală și întoarcerea acasă cu un loc care să ne onoreze, proporțional cu eforturile făcute de echipele tuturor artiștilor și ale televiziunii. Nu pot să spun decât că dorim să fim în top 10, dorim să găsim piesa care să aibă o formulă perfectă pentru Eurovision. Nu este ușor, pentru că sunt foarte multe amănunte. Este, într-adevăr un song contest, dar este și un show song contest. Trebuie să fie și spectacolul pe măsură.

A fost un drum lung și provocator pentru concurenți și pentru echipă. Tehnic și editorial am funcționat ceas și am urnit grozava mașinărie a TVR pentru cea mai mare producție live, cu cea mai mare miză. Mulțumiri speciale directorului de imagine Gabriel Enulescu, regizorului Aurel Badea și producătorilor Liana Damian, Vanda Liche și Aimee Dalbon”, a mai spus managerul de proiect al Selecției Naționale Eurovision 2026.

România speră la o clasare în top 10 în finala internațională de la Viena

Iuliana Marciuc și-a amintit și despre prima ei interacțiune cu Eurovisionul, afirmând că este plăcut surprinsă în fiecare an de modul în care defilează România pe scena internațională.

„Prima dată am fost la Eurovision în anul 2000, cu trupa Taxi la Stockholm. Pe atunci eram tânăr redactor la divertisment. Multe s-au schimbat de atunci atât în ceea ce privește show-ul, care a devenit din ce în ce mai important, cât și în diversitatea stilurilor muzicale de pe scena finalelor. Iar cea mai frumoasă amintire a mea este, în fiecare an, defilarea echipei reprezentanților României pe scena internațională. Eurovisionul este cea mai mare producție muzicală a televiziunilor publice din Europa și nu numai, iar spre mândria noastră aparține TVR-ului”, a încheiat Iuliana Marciuc interviul pentru Libertatea.

