Potrivit datelor furnizate de surse din piață citate de Reuters, producția de țiței a Kazahstanului s-a prăbușit duminică la doar 133.200 de tone metrice — echivalentul a aproximativ 1 milion de barili pe zi —, comparativ cu media lunii iunie, când atingea 2,16 milioane de barili pe zi.

Măsura drastică a survenit în urma atacurilor din zona portuară rusească, care au blocat temporar infrastructura prin care țara din Asia Centrală își exportă cea mai mare parte a resurselor energetice.

Reluare anevoioasă a livrărilor și întârzieri tehnice

Deși Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat că operațiunile de încărcare ale Consorțiului Conductei Caspice (CPC) au fost reluate după o oprire de o săptămână, revenirea la capacitatea maximă de producție va fi un proces lent. Experții din industrie explică faptul că decuplarea instalațiilor de extracție se face rapid, însă repornirea acestora necesită proceduri tehnice de durată.

În plus, fluxul de export depinde în mod direct de disponibilitatea petrolierelor în Marea Neagră, un factor grav afectat de climatul de securitate din regiune.

„Chiar dacă terminalul CPC devine din nou funcțional la capacitate maximă, încărcările depind de disponibilitatea navelor. Din cauza atacurilor reciproce cu drone dintre Rusia și Ucraina, primele de asigurare au crescut considerabil, la fel și costurile de transport”, arată datele din sectorul maritim.

Armatorii refuză să își mai trimită navele

Reticența companiilor de transport maritim a crescut exponențial în urma recentelor incidente din Marea Neagră, unde două nave au fost incendiate la doar 40 de kilometri de localitatea românească Sfântu Gheorghe.

Marea Neagră a devenit o zonă de risc extrem, iar numărul vaselor dispuse să preia încărcături a scăzut dramatic.

În prima zi de la reluarea operațiunilor la Novorossiisk, doar două petroliere, Seamajesty și Milos, au încărcat țiței.

Acestea nu au efectuat însă transporturi pentru compania kazahă de stat KMG — proprietarul majoritar al Rompetrol și al rafinăriei Petromidia —, ci au operat pentru gigantul american Chevron. O a treia navă închiriată de Chevron, Suezmax Asia, se afla de asemenea în zonă.

Compania americană a confirmat că monitorizează continuu situația de securitate de la terminalul CPC, subliniind că siguranța personalului rămâne prioritatea sa absolută.

Conducta CPC are o lungime de peste 1.500 de kilometri, pornind de la câmpul petrolier Tengiz din vestul Kazahstanului, traversând teritoriul Rusiei până la portul Novorossiisk. Acest traseu reprezintă artera vitală a economiei kazahe, gestionând peste 80% din totalul exporturilor sale de țiței.

România, cea mai expusă țară din Europa la această criză

Ruptura sau diminuarea fluxului de țiței prin sistemul CPC plasează România într-o poziție de extremă vulnerabilitate energetică.

Țara noastră este cea mai afectată piață în cazul unei sistări pe termen lung, în condițiile în care petrolul kazah reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor naționale și peste jumătate din consumul total de țiței al tuturor rafinăriilor din România.

Efectele de pe piața internațională s-au mutat deja la tarifele afișate la benzinării, unde prețurile au început să crească accelerat.

Singurul operator care a aplicat o majorare masivă într-o singură zi este grupul Lukoil, a cărui rafinărie Petrotel este nefuncțională din cauza sancțiunilor impuse de SUA, fiind total dependent de achizițiile de pe piața liberă.

Compania a urcat prețul motorinei cu 20 de bani pe litru, ajungând la valoarea de 10,18 lei/l, în timp ce benzina a fost scumpită cu 15 bani pe litru, până la 9,24 lei/l.

Celelalte rețele mari de distribuție, inclusiv Rompetrol, mențin deocamdată prețul motorinei la o limită critică, cu câțiva bani sub pragul psihologic de 10 lei pe litru, în timp ce benzina se vinde în medie cu prețuri cuprinse între 9,06 și 9,15 lei per litru.