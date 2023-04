Debutul sezonului 9 are loc chiar în ziua de Paște, după cum a anunțat prezentatoarea Iuliana Tudor. „Vedeta populară a devenit un fenomen şi iată că am ajuns la sezonul 9, în care am descoperit, în continuare, copii de 16 ani, acum împliniţi, care aşteaptă de ani buni să fie pregătiţi să urce pe scena emisiunii.

Mi se pare fantastic, pentru că vorbim, totuşi, de o lume care nu e neapărat ancorată în cotidianul lui 2023 şi să vezi entuziasmul acestor copii, dorinţa lor de a fi acolo şi de a promova cultura tradiţională din România, aşa cum au văzut că se întâmplă în cadrul talent-show-ului nostru, este îmbucurător şi extrem de motivant pentru noi, ca echipă. Aşa că vă invit, în seara de Paşti, să fiţi alături de noi, începând de la ora 21.00, la TVR 1. Eu – cu foarte, foarte multă bucurie, să vă spun Hristos a înviat!”, a declarat Iuliana Tudor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce se întâmplă în sezonul 9 „Vedeta populară”

Recomandări Oamenii din spatele firmelor care primesc 300 de milioane de euro ajutoare de stat. De la familia Umbrărescu până la cea a unui milionar condamnat la închisoare

Timp de nouă săptămâni, vom descoperi concurenţii sezonului 9, în şapte ediţii de concurs, urmate de semifinală şi finală. Surpriza pe care o aduce revenirea concursului este o nouă regulă: la finalul celor șapte ediții preliminare, concurenții plasaţi pe locul al doilea vor primi o nouă șansă de a se califica în semifinală. Prin tragere la sorți, unul dintre ei își va putea continua drumul la „Vedeta populară”.

La finalul sezonului, însă, unul singur va câștiga titlul de Vedetă Populară și Marele premiu de 100.000 de lei.

Cine sunt jurații de la „Vedeta populară”

Aflaţi din nou la masa juriului, Grigore Leșe, Niculina Stoican, Cornelia Rednic, Elise Stan şi Bogdan Mihai Simion vor urmări cu ochi de specialişti evoluţia pe scenă a concurenţilor. Iar din culise, cuplul „Floarea şi Gheorghe” (Maria Buză şi Marius Rizea) se asigură că zâmbetul nu ne va lipsi de pe buze, prin momente spumoase de umor.

Sofia Vicoveanca apare la „Vedeta populară”, la debutul noului sezon

Deschid sezonul 9 „Vedeta populară” cinci concurenţi provenind din zone geografice diferite: din Teleorman vine o artistă extrem de hotărâtă. Pentru a urma cursurile Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti, tânăra de 17 ani şi-a mutat întreaga familie de la Videle la Bucureşti!

Recomandări Legătura dintre generalul SRI cu pensii de 4.000 de euro pe lună și un manager de spital din Capitală. „De ce nu se organizează concurs de un an?”

Mureşul este reprezentat de un viitor IT-ist, convins că automatica şi muzica populară se întâlnesc undeva. Îi concurează o olteancă de 16 ani, care vrea să îmbine folclorul cu medicina, precum şi o maramureşeancă de liceu, al cărei talent e moştenit de la bunicul ei, cantor la biserica din sat.

Nu în ultimul rând, pe scena „Vedeta populară” urcă un sucevean pe care întâlnirea cu Sofia Vicoveanca, în Italia, l-a îndreptat spre cariera muzicală. Avea 50 de ani, dar ce mai contează vârsta, când pasiunea pentru folclor e atât de mare?…

GSP.RO Fost fotbalist legendar, aflat în vizită în România, batjocorit într-un parc din Craiova. „De unde ți-ai luat, mă, mersul ăsta?” Cum a reacționat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro CTP, reacție categorică după accidentul mortal al Monicăi Odangiu! Ce a anunțat jurnalistul după ce a văzut imaginile

Viva.ro Mama Irinei Tănase, reacție fabuloasă! Ce a spus despre Liviu Dragnea, care era mai în vârstă decât fostul lui 'socru'

TVMANIA.RO Michael Caine, vacanță relaxantă în Barbados. Cum a fost surprins pe plajă actorul de 90 de ani

Observatornews.ro ANIMAŢIE. La 33 de ani, Alexandru s-a aruncat în faţa maşinii conduse de Monica Odagiu. Ce arată rezultatul necropsiei

Știrileprotv.ro O fată de 19 ani riscă să fie ucisă de un pluton de execuție, după ce a fost reținută pe aeroport. Ce i-au găsit vameșii din Bali în bagaje

FANATIK.RO Doina Teodoru, mesaj scandalos înainte de Paște! Iubita lui Scărlătescu, glume pe seama Răstignirii

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Elena Băsescu, schimbare totală de look. Cum arată fata cea mică a fostului președinte, la 42 de ani