Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni.

Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

Având în vedere toate aceste neplăceri, actorul nu și-a pierdut umorul. Vrea să îi binedispună pe fanii lui pe TikTok, acolo unde are cont acum. Peste 6.000 de persoane îl urmăresc deja.

„Am intrat în rândul lumii. Contul meu de Tik Tok este Jean Paler 52, iar azi am făcut prima filmare. Cineva mi-a făcut contul, că eu nu mă pricep”, a mărturisit actorul de comedie în emisiunea lui Cătălin Măruță, notează playtech.ro.

Acesta a făcut deja și prima postare, a fost filmat în timp ce spune un banc cu doi ardeleni, cu Gheorghe și Ion.

Are probleme de sănătate, dar vrea să muncească

Cu toate că se confruntă cu probleme medicale, Jean Paler își dorește să muncească. În curând va pleca într-un turneu în străinătate.

„Mai am încă probleme cu inima, s-au reglat jiglerele. Fac un turneu în Irlanda, în același loc în care am fost amândoi (n.red. – el și Cătălin Măruță). Ne-am povestit unul altuia până când nu ne mai cunoșteam. Merg cu avionul, vaccinat sunt”, a mai declarat artistul care vrea să sărbătorească vârsta de 70 de ani pe scenă.

